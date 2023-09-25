Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.2 комментария
С Ани Лорак сняли подозрения в поддержке ВСУ
Общественники завершили проверку в отношении певицы Ани Лорак, артистка «чиста перед законом», сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права», – заявил Бородин в эфире программы «Центральное телевидение», передает Life.ru.
Бородин отметил, что у Лорак «железные нервы», так как артистка смогла вынести информационный накал и пройти серьезную проверку, что «вполне заслуживает уважения».
Весной концерт Ани Лорак в Краснодаре был отменен по просьбам жителей из-за высказываний певицы о СВО. У ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ. Певица открестилась от помощи для украинских военных.