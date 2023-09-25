С Ани Лорак сняли подозрения в поддержке ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

«Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права», – заявил Бородин в эфире программы «Центральное телевидение», передает Life.ru.



Бородин отметил, что у Лорак «железные нервы», так как артистка смогла вынести информационный накал и пройти серьезную проверку, что «вполне заслуживает уважения».

Весной концерт Ани Лорак в Краснодаре был отменен по просьбам жителей из-за высказываний певицы о СВО. У ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ. Певица открестилась от помощи для украинских военных.