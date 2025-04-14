Евросоюз поставил Киеву две трети обещанных боеприпасов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что союз реализовал большую часть инициативы по предоставлению Украине необходимого военного снаряжения. Она подчеркнула, что поддержка Украины является ключевой задачей для стран Евросоюза.

Каллас отметила, что, несмотря на достигнутый прогресс, необходимо активизировать усилия. Она подчеркнула важность продолжения поставок и заявила, что «нам необходимо делать больше». Глава дипломатии ЕС сделала это заявление перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

Кроме того, Каллас выразила мнение, что страны Евросоюза должны закладывать основу для мирного урегулирования, оказывая давление на Россию. Она убеждена, что максимальное давление поможет продвинуть процесс мирного решения конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине . Каллас сообщила, что некоторые страны Евросоюза категорически отказались от предложения использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Каллас также заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.