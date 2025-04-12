Норвежская лыжница Слинд сожгла стартовый номер в знак протеста

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает SVT Sport, норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер на гонке Петтера Нортуга в знак протеста против снижения призовых для женщин.

Изначально планировалось, что общий призовой фонд составит 1 млн норвежских крон (около 82 тыс. евро), и победители в мужской и женской категориях получат по 200 тыс. крон (более 16 тыс. евро). Однако в преддверии гонки организаторы объявили, что из-за малой регистрации в женском классе, призовые не будут выплачены, передает РИА «Новости».

Позже было объявлено о решении все же выплатить призовые, но в значительно меньшем размере – всего 60 тыс. крон. Победительница теперь получит только 30 тыс. крон (порядка 5 тыс. евро). Недовольная этим решением, Слинд опубликовала видео в Instagram* (ограничен в России), где она сжигает свой стартовый номер, заявив: «Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно!»

Слинд также отметила, что ей важно, чтобы условия гонки были оговорены заранее и не менялись в последний момент. Она подчеркнула, что готова участвовать в гонке без призовых, но такие изменения деморализуют спортсменов и ущемляют права женщин.

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