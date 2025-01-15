Лыжница Кулешова раскритиковала условия проживания в Казани

Российская лыжница Анастасия Кулешова показала некомфортные условия размещения в Казани

Tекст: Вера Басилая

Известная российская лыжница Анастасия Кулешова вызвала общественный резонанс, опубликовав в своем Telegram-канале видео условий проживания на этапе Кубка России в Казани, передает «Чемпионат».

Она показала комнату в санатории «Балкыш», охарактеризовав ее как «жесть» и пожаловалась на маленькие размеры и отсутствие места для вещей.

Публикация Кулешовой вызвала жесткую реакцию президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая в ответ предложила лыжнице найти более подходящее место в ее родном городе Сарове. Вяльбе подчеркнула, что федерация старается обеспечить комфортные условия, и обвинила спортсменку в чрезмерной критике.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также вмешался в разгоревшийся скандал, выражая недовольство как действиями спортсменки, так и реакцией федерации. Он назвал условия проживания, предоставленные сборной, «рабовладельческими» и раскритиковал Вяльбе.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил, что Кулешовой не повезло, так как она заселилась одной из последних, что повлияло на выбор комнаты. Другие тренеры и спортсмены отметили, что в целом условия проживания были приемлемыми.

В ответ на волну критики, Кулешова опубликовала извинения, заявив, что не хотела обидеть организаторов и подчеркнула, что ситуация была раздута без ее намерения.

«Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона», – написала Кулешова.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова жаловалась на условия проживания в отеле Екатеринбурга во время финала Кубка России.