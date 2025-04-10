В США отменили ограничения Обамы на принятие душа

Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

Политолог Ткаченко: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

Tекст: Анастасия Куликова

«Франция исторически играла большую роль в Ближневосточном регионе, но сейчас Пятая республика – это государство с ограниченной субъектностью, во главе которого стоит классический глобалист», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его мнению, Эммануэль Макрон, говоря о возможности признания Палестины, бросает вызов Дональду Трампу в очередной горячей точке мира. Другими словами, речь идет о наращивании конфронтации с Вашингтоном по ключевым для США направлениям – Украина, а теперь и Ближний Восток.

«Противостояние президента Франции с Белым домом – это скорее личное, нежели институциональное. Дело в том, что Макрон пытается занять позицию лидера объединенной Европы в условиях явной слабости правительственной коалиции в Германии. У него еще два года до выборов, и этого достаточно для реализации задуманного», – уточнил эксперт.

Вместе с тем, Европа раскалывается. Если одни считают, что Трампу нужно во всем уступать, то другие оппонируют: последствия такого дипломатического унижения окажутся крайне печальными, продолжил аналитик. Ко вторым как раз относится Франция. «Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном и сохранения своей субъектности», – отметил Ткаченко.

«Я думаю, во Франции неплохо оценивают свои шансы и надеются, что Трамп все же "сдуется" и пойдет на уступки Европе. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы военные и базы Соединенных Штатов остались на континенте, им также важен открытый рынок и поддержка на Украине. Макрон, видимо, решил рискнуть. Вероятность проиграть тоже довольно высока, но в конечном итоге это вряд ли приведет к серьезным последствиям для него», – детализировал политолог.

Вместе с тем, признание Парижем Палестины никак не скажется на ближневосточном конфликте, считает собеседник. Кроме того, вряд ли кто-то из европейцев последует примеру Макрона. «Я не жду каких-то фундаментальных изменений в процессах на Ближнем Востоке. С другой стороны, решение Франции повлияет на ситуацию внутри страны. Все-таки там живет много мусульман», – заключил Ткаченко.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность признать государство Палестина. По его словам, это может произойти в июне. Париж ставит перед собой цель совместно с Саудовской Аравией председательствовать на международной конференции. Предполагается, что мероприятие будет посвящено финализации движения за признание Палестины и станет результатом сотрудничества нескольких стран.

Между тем, глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал Палестину «вымышленным государством». Он отметил, что Тель-Авив считает признание государственности республики другими странами в нынешней ситуации «наградой за террор». «Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь отдалят их», – приводит его слова ТАСС.

В общей сложности государство Палестина признано в 148 странах – членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.