Telegraph: Трамп планирует отправить 35 тыс. военных в Восточную Европу

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Трамп рассматривает возможность вывода 35 тыс. американских военных из Германии и отправку их в Восточную Европу, включая Венгрию, передает РИА «Новости».

Источники отметили, что этот шаг может негативно сказаться на отношениях США и Европы.

По информации издания, Трампа раздражает политика Европы, которая, по его мнению, способствует эскалации военных конфликтов.

Этот фактор побуждает американского президента рассматривать решение о переброске войск. В настоящий момент около 160 тыс. американских военных уже размещены в различных странах мира.

Эксперты считают, что возможная передислокация войск может усилить напряженность в отношениях между США и европейскими союзниками, поскольку это может восприниматься как давление на страны НАТО с целью усиления их оборонительных обязательств.

Ранее власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.