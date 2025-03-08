Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Telegraph: Трамп планирует отправить 35 тыс. военных в Восточную Европу
Президент США Дональд Трамп обдумывает вывод 35 тыс. американских военных из Германии и их переброску в Венгрию и другие страны Восточной Европы, чтобы укрепить свое влияние в регионе, пишет Telegraph.
По данным издания, Трамп рассматривает возможность вывода 35 тыс. американских военных из Германии и отправку их в Восточную Европу, включая Венгрию, передает РИА «Новости».
Источники отметили, что этот шаг может негативно сказаться на отношениях США и Европы.
По информации издания, Трампа раздражает политика Европы, которая, по его мнению, способствует эскалации военных конфликтов.
Этот фактор побуждает американского президента рассматривать решение о переброске войск. В настоящий момент около 160 тыс. американских военных уже размещены в различных странах мира.
Эксперты считают, что возможная передислокация войск может усилить напряженность в отношениях между США и европейскими союзниками, поскольку это может восприниматься как давление на страны НАТО с целью усиления их оборонительных обязательств.
Ранее власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.