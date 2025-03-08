  • Новость часаРоссийские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио
    На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину
    Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие с Украиной
    Мужчина приговорен пожизненно за убийство украинцев в Мюнхене
    Названы причины смерти актера Хэкмена и его жены
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    26 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    8 марта 2025, 12:45 • Новости дня

    Telegraph: Трамп планирует отправить 35 тыс. военных в Восточную Европу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп обдумывает вывод 35 тыс. американских военных из Германии и их переброску в Венгрию и другие страны Восточной Европы, чтобы укрепить свое влияние в регионе, пишет Telegraph.

    По данным издания, Трамп рассматривает возможность вывода 35 тыс. американских военных из Германии и отправку их в Восточную Европу, включая Венгрию, передает РИА «Новости».

    Источники отметили, что этот шаг может негативно сказаться на отношениях США и Европы.

    По информации издания, Трампа раздражает политика Европы, которая, по его мнению, способствует эскалации военных конфликтов.

    Этот фактор побуждает американского президента рассматривать решение о переброске войск. В настоящий момент около 160 тыс. американских военных уже размещены в различных странах мира.

    Эксперты считают, что возможная передислокация войск может усилить напряженность в отношениях между США и европейскими союзниками, поскольку это может восприниматься как давление на страны НАТО с целью усиления их оборонительных обязательств.

    Ранее власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.

    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Коментарии (20)
    7 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»

    Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже нападавших на «Крокус Сити Холл»

    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный Соединенными Штатами Америки Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

    По информации, предоставленной Минюстом США, задержанный Мохаммад Шарифулла, фигурант дела о взрыве в кабульском аэропорту, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что от имени «Вилаят Хорасан» обучал нападавших использованию автоматов Калашникова и другого оружия.

    Шарифулла, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом виновным в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана, признался также в атаках в России и Иране. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Шарифулла дал эти показания на допросе в ФБР.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия и подожгла зрительный зал. В результате погибло 145 человек. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировали устроить еще взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.

    Следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, среди которых исполнители и пособники, а срок следствия продлен до мая 2025 года для продолжения работы над более чем 1300 экспертизами.

    Коментарии (7)
    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (7)
    7 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

    Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира. Но в документе будут пункты, которые Москва заведомо не примет. Так Киев и Брюссель затягивают конфликт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде.

    «Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

    «На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

    «В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

    «Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

    В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

    Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.

    Коментарии (3)
    7 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми санкциями России для прекращения огня на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Американский лидер сообщил, что рассматривает возможность введения дополнительных экономических мер против России, передает ТАСС. По его словам, такие меры могут быть приняты, пока стороны не достигнут соглашения о прекращении огня на Украине.

    Он также призвал Москву и Киев к переговорам, «пока не стало слишком поздно».

    Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Коментарии (21)
    8 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии пригрозил России санкциями и в то же время предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт, пишет The Hill.

    По данным агентства, Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив ввести санкции против Москвы, за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    The Hill пишет, что цель переговоров – обсудить пути прекращения войны.

    В то же время издание указывает, что Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если Киев не согласится на прекращение конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

    Коментарии (11)
    7 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Вашингтон объявил о прекращении финансирования ЮАР

    Трамп обвинил власти ЮАР в конфискации земель фермеров и прекратил финансирование страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования ЮАР, обвиняя южноафриканские власти в конфискации земель у фермеров.

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает ТАСС. Это решение обусловлено недовольством Трампа по поводу, как он выразился, «ужасного отношения» южноафриканских властей к фермерам. Президент отметил, что власти ЮАР конфискуют земли и фермы, что делает страну небезопасным местом.

    Трамп также сообщил о готовности США предложить южноафриканским фермерам, желающим покинуть страну, ускоренный процесс получения американского гражданства. Он подчеркнул, что фермеры, которые решат переехать в США из-за проблем с безопасностью, смогут воспользоваться этой возможностью. Президент отметил, что процесс предоставления гражданства начнется немедленно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о трудностях при заправке самолета в ЮАР из-за санкций, что затруднило его участие в саммите БРИКС в прошлом году, а эксперты отмечают, что мирная инициатива «Друзья мира», создаваемая Глобальным Югом для разрешения конфликта на Украине, стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики.

    Коментарии (2)
    8 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие с Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила готовность к обсуждению перемирия с Украиной, если предварительно будут согласованы основные принципы мирного соглашения, включая детали миротворческой операции, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Россия готова обсудить временное прекращение огня с Украиной, но только при условии предварительного согласования основных принципов будущего мирного соглашения, передает RT.

    В публикации указывается, что Россия рассматривает возможность обсуждения идеи перемирия, если на переговорах будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного урегулирования.

    При этом, обсуждение может затронуть и идею миротворческой операции, но только если будут четко определены ее цели, состав участников и количество контингента.

    По данным Bloomberg, Россия подчеркивает, что любые миротворческие инициативы должны быть четко согласованы с обеими сторонами конфликта, чтобы минимизировать риски и обеспечить надежное и долгосрочное мирное решение.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.


    Коментарии (19)
    7 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией

    Трамп заявил о сложности взаимодействия с Украиной по сравнению с Россией

    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, передает ТАСС. По его словам, у России на руках «все карты». «Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках», – подчеркнул он.

    Президент США заявил, что доверяет заявлениям российского руководства о готовности к урегулированию с Украиной. Он отметил, что взаимодействие с Россией может быть проще, что является удивительным обстоятельством, учитывая наличие «всех карт» у России в вопросе окончательного урегулирования.

    Отвечая на вопрос о доверии заявлениям президента России Владимира Путина, Трамп сказал: «Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией». Кроме того, американский лидер заявил, что Путин не хотел начинать конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что если Украина не хочет урегулировать конфликт, то США могут полностью прекратить ее поддержку. Он добавил, что европейские страны не имеют понятия, как завершить конфликт на Украине, и подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.

    Напомним, Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    Ранее американский лидер заявил, что ВС России разносят ВСУ на поле боя.

    Коментарии (8)
    7 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    ЕК решила предоставить Киеву привилегированный доступ к рынку ЕС

    Урсула фон дер Ляйен поддержала привилегированный доступ Украины к рынку ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности предоставить Киеву особые условия доступа к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС, сообщает Telegraph. Это предложение связано с мирным урегулированием конфликта и включает в себя адаптацию правил Евросоюза.

    Издание отмечает, что Брюссель будет избирательно подходить к открытию секторов для Украины, решая, какие оставить закрытыми. Подобное решение подчеркивает стремление ЕС поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.

    На саммите ЕС, который прошел 14 декабря 2023 года, было принято решение о начале переговоров по потенциальному членству Украины и Молдавии в Евросоюзе. Это решение следует за предоставлением статуса стран-кандидатов в июне 2022 года.

    Тем не менее статус кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в ЕС. Прецеденты долгих переговорных процессов по вступлению включают Турцию и Северную Македонию, которые остаются кандидатами годами, в то время как Хорватия стала последним новым членом в 2013 году после десяти лет переговоров.


    Коментарии (7)
    7 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что российская армия «разносит» украинские войска на поле боя.

    Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social отметил, что российская армия «буквально разносит» Вооруженные силы Украины на поле боя, передает «Лента.Ру».

    В связи с этим президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России. Среди возможных санкций он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Коментарии (0)
    8 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    Reuters заявило об изучении США вариантов смягчения санкций против России
    Reuters заявило об изучении США вариантов смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США изучают способы смягчить санкции против России в энергетическом секторе при условии заключения соглашений об урегулировании украинского конфликта, передает Reuters.

    Смягчение санкций против энергетического сектора рассматривается «в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что Белый дом поручил министерству финансов исследовать варианты смягчения санкций перед ожидаемыми переговорами России и США на высшем уровне. Источники подчеркнули, что такие усилия не следует воспринимать как сигнал об отмене санкций «без уступок со стороны России». Министерство финансов США должно быть готово оперативно снять санкции в случае заключения мирного соглашения, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз промышленников и предпринимателей обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций. Американская Торговая палата подготовила свои предложения для правительства США с акцентом на сектор авиации, включая поставку запчастей и техподдержку самолетов.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Каллас обсудила с Украиной поставки оружия ЕС

    Каллас и Умеров обсудили европейские поставки оружия для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, на которой обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы на фоне недавнего саммита ЕС.

    Как пишет РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела в пятницу встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсуждались планы по увеличению европейских военных поставок для Украины. Каллас отметила, что ЕС знает о потребностях Украины в области обороны и намерен наращивать производство оружия для ускорения поставок.

    Накануне на саммите ЕС лидеры стран не смогли согласовать инициативу по военной помощи Киеву на 2025 год. Лишь 26 из 27 стран, за исключением Венгрии, утвердили выводы, поддерживающие намерение отдельных государств увеличить поддержку Украины.

    Каллас подчеркнула, что встреча с украинским коллегой прошла продуктивно, и ЕС готов продолжать сотрудничество с Украиной для обеспечения необходимой оборонной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу, которого местные элиты обвиняют в «предательстве Украины».

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, а премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, но политолог Александр Рар считает, что в здравом уме вряд ли в Европе кто-либо поддержит эту идею.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Шохин: РСПП и Торговая палата США обсудили снятие антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе, сообщил глава союза Александр Шохин.

    По словам Шохина, обсуждения с главой американской Торговой палаты Робертом Эйджи прошли несколько недель назад, передает ТАСС. Он добавил, что Эйджи выразил намерение подготовить так называемую «белую книгу» с предложениями, в которую будут включены приоритетные вопросы, такие как гражданская авиация, запчасти и обслуживание гражданских судов. Российская сторона поддержала эти приоритеты, подчеркивая их важность для безопасности граждан.

    Шохин также отметил, что возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализация платежно-расчетных отношений являются ключевыми аспектами для российской экономики. Он подчеркнул, что российскому бизнесу есть что предложить в переговорах по снятию санкций, но все идеи пока «спрятаны в рукаве». «Мы должны дать возможность сторонам попереговариваться, нельзя раньше времени карты на стол, если в терминологии Трампа говорить», – заявил Шохин.

    Как сообщил Роберт Эйджи в интервью РБК, американская Торговая палата готовит свои предложения для правительства США, с особым акцентом на сектор авиации, включая поставку запчастей и техподдержку самолетов. В случае запуска обсуждений о снятии санкций РСПП готов назначить переговорщиков, исходя из уровня и функционала американской стороны, добавил Шохин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Ранее президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 14:33 • Новости дня
    Bloomberg: Киев планирует развернуть антенны и кабели для замены Starlink

    Tекст: Александра Юдина

    Киев разрабатывает планы по созданию наземной сети антенн и модемов, чтобы обеспечить бесперебойную связь, если доступ к Starlink будет потерян, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев активно разрабатывает планы на случай отключения спутникового интернета Starlink на Украине, передает РИА «Новости».

    Власти рассматривают возможность развертывания наземной сети антенн, модемов и кабелей для обеспечения стабильной связи в случае необходимости. Это может быть дополнено сотрудничеством с европейскими поставщиками спутниковой связи.

    Источники агентства отмечают, что несмотря на существующие альтернативы, они обладают определенными недостатками, и Украина не может позволить себе задержек в обеспечении связи.

    Потеря доступа к Starlink могла бы стать серьезной проблемой, поэтому на случай отключения разрабатываются дополнительные меры обеспечения связи.

    Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета, чтобы подготовить альтернативу Starlink для ВСУ на случай его отключения.

    Согласно испанской газете El Mundo, отключение от системы Starlink может оставить Украину без связи и разведданных, что отбросит ее в прошлый век.

    Украина не сможет оперативно заменить систему спутниковой связи Starlink, если США решат ее отключить, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий.

    Коментарии (0)
    Главное
    Военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США
    Суд в США оштрафовал Китай на 24 млрд долларов за сокрытие данных COVID-19
    Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова объявили в розыск по статье УК
    Моравецкий: Зеленский ошибся в оценке Трампа
    Стало известно, что супруга арестованного экс-главы КРКО владеет элитным BMW X6
    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

    Перейти в раздел

    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно

    Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............