Эксперт: Россия находится в женских руках

Политолог Асафов: Женщины наряду с мужчинами выполняют долг по защите Родины

Tекст: Андрей Резчиков

«Вызовы, с которыми столкнулась Россия, касаются всех ее граждан. Женщины наряду с мужчинами выполняют долг по защите Родины. Женщины защищают страну в ходе СВО, поддерживают бойцов в тылу. Многие женщины оказывают поддержку вернувшимся с фронта бойцам и их семьям. Это тоже вклад в будущую победу», – отметил политолог Александр Асафов, первый заместитель председателя комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов.

«Вся политика государства и президента строится вокруг семьи. А женщина – это опора любой семьи. Поскольку семья является кирпичиком, из которого построена наша большая страна, президент в обращении к женщинам подчеркнул их вклад в воспитание поколений, в защиту Родины и в будущее», – добавил собеседник.

По его словам, прекрасной половине человечества обычно принято желать то, что связано с представлениями о женской природе, – это прежде всего красота, хрупкость, счастье и улыбки. «Но президент уделяет колоссальное внимание и профессиональному развитию женщин. Мы часто говорим о чиновниках, но по статистике большая часть госслужащих, в том числе среди руководителей – это женщины. Поэтому можно сказать, что Россия находится в женских руках».

Асафов особо отметил рост числа женщин, занятых в бизнесе. «Женщины реализуются не только в традиционных и очень важных для себя ролях, таких как мать и жена, но и в бизнесе, некоммерческом секторе. Здесь роль женщин тоже крайне важна и об этом неоднократно говорил президент», – напомнил спикер.

В субботу отмечается Международный женский день. Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами – сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Глава государства отметил, что в России 8 Марта «всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем: мамам, подругам, женам, сослуживцам». «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Он всегда у нас связан с весной, обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал Путин.

Президент особо отметил тех женщин, которые непосредственно участвуют в специальной военной операции: «Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор. Женщины у нас вообще и среди медработников, специалистов других направлений воинской службы, да и прямо на передовой встречаются не так редко».