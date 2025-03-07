Песков: Путин утвердит поручения по итогам встречи с ветеранами

Tекст: Александра Юдина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча была очень содержательной, и администрация президента сейчас работает над формированием перечня поручений, передает ТАСС.

По его словам, эти поручения будут подготовлены в короткие сроки и реализованы. Работы ведутся в связи с празднованием 8 Марта.

Перечень поручений будет касаться различных аспектов, обсуждаемых на встрече, и направлен на улучшение поддержки ветеранов и их семей.

Ожидается, что они будут опубликованы вскоре, как только завершится их окончательное оформление.

Ранее Путин в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО, а также назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом».