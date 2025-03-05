Эксперт: Дронов – прекрасный пример работы системы подготовки губернаторских кадров

Политолог Асафов назвал логичным назначение Дронова врио губернатора Новгородской области

Tекст: Анастасия Куликова

«Владимир Путин внимательно следит за повесткой всех регионов. Встречи президента с высшими должностными лицами субъектов России проходят в разном контексте: это может быть отчетное мероприятие – как, например, с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым; или разговор о проблемах, как в случае с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Однако встречи Путина с кандидатами на должность врио губернатора носят другой контекст, добавил собеседник. «Глава государства чутко подходит к этому вопросу. Важны понимание проблематики, опыт и компетенции претендента на должность. Мы видим, что президент формирует свой кадровый резерв из таких людей как Александр Дронов, и при назначениях всегда делает правильный выбор», – детализировал политолог.

Нового врио главы региона в Новгородской области хорошо знают как участника управленческой команды предыдущего губернатора Андрея Никитина, напомнил эксперт. «У Дронова большой опыт работы в этом регионе, он прекрасно понимает специфику области и ее потребности. Он многого достиг на предыдущей должности в должности первого заместителя губернатора. Применив свои компетенции уже на другом уровне, он сможет сделать значительно больше для ускоренного развития области», – считает эксперт.

Спикер также напомнил, что Дронов – выпускник четвертого потока «школы губернаторов». «Мы видим, что выходцы из этой федеральной кузницы управленческих кадров показывают высокую эффективность на посту руководителей регионов. Об этом свидетельствует и их работа, и те карьерные пути, по которым они идут», – отметил собеседник.

«Поэтому Дронов – прекрасный пример работы системы подготовки губернаторских кадров. То, что президент сделал именно ему предложение стать врио главы Новгородской области, абсолютно логично. Думаю, он готов к тем вызовам и задачам, которые стоят перед регионом», – заключил Асафов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова врио главы региона. Накануне президент провел встречу с чиновником и предложил ему возглавить регион.

Напомним, 7 февраля предыдущий новгородский губернатор Андрей Никитин ушел в отставку. Он был назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. С этого времени Дронов в соответствии с областным уставом исполнял обязанности главы области.

Дронов родился 5 июля 1979 года в Моздоке. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, в 2006 году – Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Дронов работал в Росавтодоре, структурах правительства Москвы, органах управления дорожным хозяйством различных уровней.

В правительство Новгородской области он пришел на должность вице-губернатора в апреле 2017 года. В 2020-м стал первым заместителем главы региона. В 2021 году политик прошел обучение в Мастерской государственного управления («школе губернаторов») РАНХиГС.