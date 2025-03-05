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Эксперт: Дронов – прекрасный пример работы системы подготовки губернаторских кадров
Политолог Асафов назвал логичным назначение Дронова врио губернатора Новгородской области
У Александра Дронова большой опыт работы в Новгородской области, он многого достиг на должности первого заместителя губернатора, поэтому прекрасно понимает специфику и потребности региона. Применив свои компетенции, Дронов сможет сделать еще больше для развития области, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин утвердил Дронова врио губернатора Новгородской области.
«Владимир Путин внимательно следит за повесткой всех регионов. Встречи президента с высшими должностными лицами субъектов России проходят в разном контексте: это может быть отчетное мероприятие – как, например, с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым; или разговор о проблемах, как в случае с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.
Однако встречи Путина с кандидатами на должность врио губернатора носят другой контекст, добавил собеседник. «Глава государства чутко подходит к этому вопросу. Важны понимание проблематики, опыт и компетенции претендента на должность. Мы видим, что президент формирует свой кадровый резерв из таких людей как Александр Дронов, и при назначениях всегда делает правильный выбор», – детализировал политолог.
Нового врио главы региона в Новгородской области хорошо знают как участника управленческой команды предыдущего губернатора Андрея Никитина, напомнил эксперт. «У Дронова большой опыт работы в этом регионе, он прекрасно понимает специфику области и ее потребности. Он многого достиг на предыдущей должности в должности первого заместителя губернатора. Применив свои компетенции уже на другом уровне, он сможет сделать значительно больше для ускоренного развития области», – считает эксперт.
Спикер также напомнил, что Дронов – выпускник четвертого потока «школы губернаторов». «Мы видим, что выходцы из этой федеральной кузницы управленческих кадров показывают высокую эффективность на посту руководителей регионов. Об этом свидетельствует и их работа, и те карьерные пути, по которым они идут», – отметил собеседник.
«Поэтому Дронов – прекрасный пример работы системы подготовки губернаторских кадров. То, что президент сделал именно ему предложение стать врио главы Новгородской области, абсолютно логично. Думаю, он готов к тем вызовам и задачам, которые стоят перед регионом», – заключил Асафов.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова врио главы региона. Накануне президент провел встречу с чиновником и предложил ему возглавить регион.
Напомним, 7 февраля предыдущий новгородский губернатор Андрей Никитин ушел в отставку. Он был назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. С этого времени Дронов в соответствии с областным уставом исполнял обязанности главы области.
Дронов родился 5 июля 1979 года в Моздоке. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, в 2006 году – Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Дронов работал в Росавтодоре, структурах правительства Москвы, органах управления дорожным хозяйством различных уровней.
В правительство Новгородской области он пришел на должность вице-губернатора в апреле 2017 года. В 2020-м стал первым заместителем главы региона. В 2021 году политик прошел обучение в Мастерской государственного управления («школе губернаторов») РАНХиГС.