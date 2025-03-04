Власти США обязали Chevron за месяц покинуть Венесуэлу

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Bloomberg, власти США дали нефтяной компании Chevron всего 30 дней для сворачивания своих операций в Венесуэле, передает «Интерфакс».

Обычно на такие действия отводится шесть недель, но на этот раз срок сокращен. Целью этого решения является усиление давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, чтобы заставить его заключить сделку с президентом США Дональдом Трампом.

Минфин США подчеркнул, что выданная лицензия запрещает Chevron выплачивать какие-либо виды налогов или роялти правительству Венесуэлы. Также под запретом находятся выплаты дивидендов государственной компании Petroleos de Venezuela S.A. и ее дочерним предприятиям. Как и прежде, компаниям запрещено продавать нефть или нефтепродукты, произведенные совместными предприятиями Chevron в Венесуэле, куда-либо, кроме США.

Ранее Белый дом обвинил Венесуэлу в нарушении договоренностей и объявил об отмене «уступок» по санкциям.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал рост цен на нефть после отмены США «уступок» Венесуэле.