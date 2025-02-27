США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям

Белый дом обвинил Венесуэлу в нарушении договоренностей и объявил об отмене «уступок» по санкциям

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что предыдущая администрация США заключила договоренности с Венесуэлой, которые касались «транзакций с нефтью» и «условий проведения выборов в Венесуэле». Подчеркивается, что Венесуэла не выполнила этих условий, а также медлит с обещанным возвращением в страну «жестоких преступников», передает ТАСС.

Исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес заявила, что США «приняли разрушительное и необъяснимое решение объявить о санкциях против американской компании Chevron», передает РИА «Новости».

«Это действие ставит под вопрос правовую безопасность международного инвестиционного режима США», – заявила она.

Напомним, в конце ноября 2022 года США заявили, что разрешают американской компании Chevron добывать нефть в Венесуэле. Однако новые власти США угрожали прекратить закупки нефти в Венесуэле, так как у Штатов достаточно собственных запасов нефти и необходимости в венесуэльских поставках больше нет. Вашингтон также сообщил, что Венесуэла выразила согласие принять всех своих граждан, незаконно находившихся на территории Америки.