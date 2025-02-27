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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    12 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    22 комментария
    27 февраля 2025, 00:58 • Новости дня

    США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям

    Белый дом обвинил Венесуэлу в нарушении договоренностей и объявил об отмене «уступок» по санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон с 1 марта отменяет «уступки» Венесуэле – исключения из санкционного режима, связанные с работой американских нефтяных фирм, сообщили власти США.

    Указывается, что предыдущая администрация США заключила договоренности с Венесуэлой, которые касались «транзакций с нефтью» и «условий проведения выборов в Венесуэле». Подчеркивается, что Венесуэла не выполнила этих условий, а также медлит с обещанным возвращением в страну «жестоких преступников», передает ТАСС.

    Исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес заявила, что США «приняли разрушительное и необъяснимое решение объявить о санкциях против американской компании Chevron», передает РИА «Новости».

    «Это действие ставит под вопрос правовую безопасность международного инвестиционного режима США», – заявила она.

    Напомним, в конце ноября 2022 года США заявили, что разрешают американской компании Chevron добывать нефть в Венесуэле. Однако новые власти США угрожали прекратить закупки нефти в Венесуэле, так как у Штатов достаточно собственных запасов нефти и необходимости в венесуэльских поставках больше нет. Вашингтон также сообщил, что Венесуэла выразила согласие принять всех своих граждан, незаконно находившихся на территории Америки.

    26 февраля 2025, 09:31 • Новости дня
    В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
    В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В подмосковном Ермолино 27 человек были задержаны после нападения на полицейских при задержании нарушителя, который отказался выполнять их законные требования, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

    В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из магазинов в подмосковном поселке Ермолино, передает ТАСС.

    По прибытии на место полицейские обнаружили уроженца Дагестана в неадекватном состоянии. Он отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. При попытке его задержания, при посадке мужчины в служебный автомобиль, его знакомые попытались воспрепятствовать действиям полиции, провоцируя конфликт.

    В результате правоохранители были вынуждены задержать 27 человек из общежития, включая главного зачинщика инцидента, 1998 года рождения.

    В отношении нарушителя было составлено административное дело за неповиновение законным распоряжениям полиции, он был арестован на 13 суток. По предварительным данным, его знакомые во время задержания повалили одного из полицейских на землю и нанесли ему удары по голове. Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    В Дагестане водитель 2002 года рождения открыл огонь по полицейским на въезде в село Хучни и был ранен при задержании.

    Ранее сообщалось, что Дербентский горсуд арестовал сына бывшего главы Табасаранского района по обвинению в нападении на полицейского.

    В начале февраля в Дербенте полицейский ППС получил огнестрельное ранение в бедро, в нападении подозревают нескольких человек, включая сына бывшего главы Табасаранского района.

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    26 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Таксист-мигрант в Москве отказался везти раненого участника СВО в военной форме

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО с позывным «Каспер», увидев его военную форму.

    В Москве таксист-мигрант отказался перевозить раненого участника спецоперации с позывным «Каспер», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская Община».

    Военнослужащий вызвал такси в госпиталь, где проходит лечение. Однако, по его словам, водитель, увидев военную форму пассажира, развернулся и отказался от поездки.

    Несмотря на отказ, деньги за ожидание были списаны со счета бойца.

    Общественникам удалось вычислить таксиста, в беседе с ними водитель выразил поддержку спецоперации и извинился перед солдатом. Сам «Каспер» поблагодарил тех, кто помог ему в этой ситуации.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    26 февраля 2025, 10:07 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен советником главы Росавиации

    Участник программы «Время героев» Шептухин стал советником главы Росавиации по взаимодействию с Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России и участник программы «Время героев» Александр Шептухин назначен на должность советника руководителя Росавиации, где займется развитием взаимодействия между Росавиацией и Министерством обороны.

    Герой России Александр Шептухин был назначен советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В этом качестве он будет отвечать за развитие взаимодействия между Росавиацией и Министерством обороны, сообщается на сайте «Время героев».

    В мае прошлого года Шептухин стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным. Он положительно отозвался о программе, отметив, что она предоставила ему новый опыт и знания.

    «Решение подать заявку пришло быстро – хотелось и дальше приносить пользу государству. Очень горжусь, что мне удалось войти в число 83 участников первого потока», – заявил Шептухин.

    В ходе стажировки наставником Героя России был вице-премьер правительства Виталий Савельев, Шептухин отметил уникальные качества своего куратора и то, что он лично составил ему план стажировки.

    «За время обучения я детально погрузился в работу сферы гражданской авиации России, изучил ее структуру, понаблюдал, как работает этот механизм, и предложил свои пути оптимизации процесса», – заявил Шептухин.

    Савельев отозвался о Шептухине положительно, отметив его дисциплину, характер и интерес к новым знаниям. По его словам, эти качества позволят ему развиваться и добиваться высоких результатов на новом месте работы.

    Шептухин родился в Ахтубинске в 1987 году и окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2024 году он был удостоен звания Героя России и награжден медалью Нестерова.

    Ране участник программы «Время героев» Денис Диденко был назначен главным советником управления президента России по мониторингу и анализу социальных процессов.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о растущем спросе на кадровую программу обучения «Время героев» для участников СВО.

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    26 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20
    Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла безумным обсуждение украинского вопроса главой канадского МИД Мелани Жоли на саммите G20, подчеркнув, что Канада сталкивается с собственными проблемами территориальной целостности.

    Захарова в эфире Радио «Sputnik» назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите «Большой двадцатки» (G20), передает «Лента.Ру». Захарова отметила, что Жоли говорила исключительно о защите территориальной целостности Украины, хотя форум был посвящен другим вопросам. «С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» – сказала Захарова.

    Дипломат также подчеркнула, что у Канады есть собственные проблемы с независимостью и территориальной целостностью, особенно в свете заявлений президента США, который, по словам Захаровой, не считает Канаду самостоятельным государством. Дипломат предложила Жоли обратиться за разъяснениями по этому вопросу к Соединенным Штатам.

    Ранее президент США в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.

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    26 февраля 2025, 18:40 • Новости дня
    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, сказал глава МИД Сергей Лавров на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российских активах.

    Макрон, по словам Лаврова, отмечал, что нельзя трогать арестованные в ЕС активы России, поскольку это нарушит международное право, но при этом прибыль с этих активов можно использовать для поддержки Украины.

    «Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Также Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 12:43 • Новости дня
    Стало известно о требованиях Зурабишвили пойти на эскалацию с Россией
    Стало известно о требованиях Зурабишвили пойти на эскалацию с Россией
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии с самого начала СВО требовала от правительства Грузии пойти на эскалацию с Россией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в среду глава высшего законодательного органа Грузии рассказал, что 25 февраля 2022 года он и тогдашний лидер парламентского большинства, а ныне премьер-министр Ираклий Кобахидзе находились в президентском дворце, встречаясь с Зурабишвили.

    «Зурабишвили назвала (украинского лидера Владимира) Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», – вспомнил он.

    Как заявил Шалва Папуашвили, экс-президент «хотела эскалации в отношениях с Россией, чтобы Грузия в том числе послушалась призывам Украины и отправила добровольцев, чтобы тем самым Грузия стала бы участником военных действий, чтобы Грузия открыла «второй фронт».

    Председатель парламента также обвинил Зурабишвили «во лжи» из-за ее слов о том, что Грузия решила не вводить прямые санкции против России еще до того, как о санкциях объявило международное сообщество.

    «Грузия заявила, что не будет вводить прямые санкции 25 февраля 2022 года, когда уже начали вводить рестрикции США, ЕС», – указал он.

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    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    26 февраля 2025, 08:22 • Новости дня
    Ростех выпустил первый импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения

    Ростех представил станок VMB 800 для высокоточной обработки авиационных деталей

    Ростех выпустил первый импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Станкостроительный холдинг «СТАН» разработал первый отечественный пятиосевой станок VMB 800 для авиастроения, который оптимально подходит для высокоточной обработки корпусных деталей.

    Как сообщает Telegram-канал Ростеха, станкостроительный холдинг «СТАН» выпустил новый пятиосевой фрезерный станок VMB 800. Этот станок полностью отечественного производства предназначен для высокоточной обработки литых корпусных деталей, которые используются в авиа- и вертолетостроении.

    Конструкция VMB 800 имеет уникальные особенности, которые позволят минимизировать вибрации при обработке. Это обеспечивает высокое геометрическое качество изготавливаемых деталей. Станок способен производить такие элементы, как интерцепторы, которые регулируют подъемную силу на крыле самолета, а также элементы силового каркаса хвостового оперения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали лишать российские самолеты иностранных комплектующих. Россия делает ставку на самолеты советского прошлого. Ростех и китайская авиапромышленная корпорация «Авик» ранее договорились о сотрудничестве.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 16:00 • Новости дня
    Полиция Румынии задержала экс-кандидата в президенты Джорджеску
    Полиция Румынии задержала экс-кандидата в президенты Джорджеску
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте и доставили на допрос в Генпрокуратуру.

    Политика подозревают в якобы организации деятельности, направленной против конституционного порядка, причастности к «организации с фашистским характером» и в ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании, сообщил телеканал Stirile Pro TV.

    Отмечается, что автомобиль Джорджеску остановили сотрудники полиции в Бухаресте. После чего политика доставили на допрос в Генпрокуратуру.

    После задержания Джорджеску группа парламентариев «Альянса за объединение румын», который поддерживает его кандидатуру на президентских выборах, заявила, что во главе с лидером этой партии Джордже Симионом отправится в Генпрокуратуру, чтобы «потребовать объяснений», передает ТАСС. В настоящее время вокруг здания ведомства находятся жандармы.

    Также в этот день прокуроры и полицейские провели около 40 обысков в пяти румынских уездах в рамках уголовного дела о действиях против конституционного порядка и ложных заявлениях об источниках финансирования избирательной кампании.

    Кроме того, Высокий кассационный суд отклонил иск Джорджеску о том, чтобы рассекреченные спецслужбами документы, на основе которых в декабре прошлого года были аннулированы президентские выборы, не принимались во внимание.

    Напомним, на выборах в Румынии лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.

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    26 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии

    Екатерину Барабаш задержали в Москве за распространение фейков о российской армии

    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии
    @ Екатерина Барабаш

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Барабаш была задержана в Москве по обвинению в распространении фейковой информации о российской армии, что подтвердил ее сын Юрий Барабаш, ссылаясь на адвоката.

    Как передает РИА «Новости», в Москве была задержана кинокритик Екатерина Барабаш. Причиной задержания стало распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. О задержании сообщил сын кинокритика Юрий Барабаш, который сослался на слова адвоката.

    «По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», – написал Юрий Барабаш на своей странице в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову, а также признало иноагентами журналиста Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

    Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана, также признанного иноагентом, на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента.

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    26 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Суд приговорил президента Республики Сербской Додика к году тюрьмы
    Суд приговорил президента Республики Сербской Додика к году тюрьмы
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

    Додик по решению суда Боснии и Герцеговины в Сараево заочно приговорен к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, передает РИА «Новости».

    Прокуратура БиГ обвинила Додика в подписании указа об утверждении закона о недействительности решений Конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской.

    Исполняющего обязанности директора официального издания РС БиГ «Службени гласник» Милоша Лукича обвинили в публикации указа Додика и закона РС БиГ.

    Суд признал Додика виновным, а Лукич был освобожден от ответственности. Приговор вступит в силу только после отведенного законом срока для подачи апелляции.

    Ранее российский МИД заявил о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против президента Республики Сербской Милорада Додика.

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    26 февраля 2025, 16:39 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине не остановится на линии боевого соприкосновения
    Лавров: Конфликт на Украине не остановится на линии боевого соприкосновения
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское урегулирование по линии соприкосновения невозможно, поскольку российские границы закреплены в конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Некоторые говорят: давайте оставим линию соприкосновения – вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей», – цитирует министра ТАСС.

    По его словам, оставшиеся украинские территории должны быть свободны от расистских законов.

    «Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных русской культурой», – добавил глава МИД.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не против сохранения украинской государственности.

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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