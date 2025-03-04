  • Новость часаНа Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    4 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 12:38 • Новости дня

    Сийярто отправился на переговоры в США по ослаблению санкций против России

    Сийярто отправился на переговоры с Рубио об ослаблении санкций США против России

    Сийярто отправился на переговоры в США по ослаблению санкций против России
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, где обсудят возможность ослабления санкций против России и урегулирование конфликта на Украине, заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей премьера Венгрии Золтан Ковач.

    По словам Ковача, встреча Сийярто и Рубио пройдет во вторник в Вашингтоне. Одной из основных тем переговоров станет урегулирование конфликта на Украине и ослабление антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Также Ковач сообщил, что основное внимание на встрече будет уделено ключевым двусторонним и глобальным проблемам. Накануне поездки Сийярто отметил, что урегулирование украинского конфликта является главной темой контактов между Венгрией и США.

    Ранее во время переговоров с администрацией США глава МИД Венгрии поднимал вопрос об отмене ряда санкций в области энергетики. Эти санкции, по мнению Сийярто, наносят ущерб Венгрии. Он уже обсуждал это с министром финансов США Скоттом Бессентом и помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем в ходе визита в Вашингтон в феврале.

    Ранее администрация США поручила Госдепу и Минфину подготовить списки для смягчения санкций.

    Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    3 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго

    Трамп заявил о желании России и народа Украины заключить сделку

    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго», Россия и народ Украины хотят заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет, чтобы тот продолжался годами. Отвечая на вопрос о военной помощи Украине, хозяин Белого дома не дал четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется. Он отметил, что переговоры продолжаются и в ближайшее время будет ясно, как станет развиваться процесс. «Я еще даже не обсуждал это», – сказал он.

    Он также коснулся вопроса сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить большую благодарность за поддержку США. По словам президента США, сделка не является «мертвой», несмотря на недавние разногласия.

    Американский лидер прокомментировал заявление Зеленского о том, что конфликт с Россией может затянуться: «Надеюсь, он ошибается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американские власти убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

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    4 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон официально подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину, не предоставив дополнительных комментариев по этому вопросу.

    Представитель Пентагона подтвердил временную приостановку поставок военной помощи Украине, передает ТАСС.

    «У меня нечего добавить к этому», – отметил источник.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

    Коментарии (9)
    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине

    Кремль: Приостановка военной помощи Киеву поможет урегулированию конфликта

    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

    Песков в ходе брифинга заявил, что если США действительно приняли решение приостановить оказание военной помощи Украине, это может подтолкнуть киевский режим к началу мирного процесса, передает ТАСС.

    Однако представитель Кремля отметил, что необходимо дождаться полного понимания деталей данного решения.

    Он подчеркнул, что если информация о приостановке помощи верна, то это может стать значительным шагом в направлении мирного урегулирования конфликта.

    Песков также добавил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации и за тем, как она отразится на политической обстановке вокруг Украины.

    Он отметил, что в ближайшие дни могут появиться дополнительные разъяснения и комментарии относительно этого вопроса.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    @ Will Oliver/Pool/CNP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    3 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине

    Депутат Луговой: американские агенты и советники лучше Зеленского знают о положении дел в рядах ВСУ

    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    США развернули свою разведывательную инфраструктуру на Украине еще в 2014 году, а в рядах ВСУ есть американские советники. Так что Вашингтон знает о положении дел в стране даже лучше, чем Владимир Зеленский, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее Зеленский во время перепалки в Овальном кабинете намекнул, что Америка не владеет реальными данными о происходящем на Украине.

    «Полагаю, по ряду вопросов американцы знают даже более корректную, точную и глубокую информацию, чем непосредственное руководство в Киеве», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    Для таких выводов есть несколько причин, продолжил депутат. «Во-первых, Штаты развернули свои силы и возможности на Украине еще в 2014 году. Во-вторых, для них информация всегда будет максимально корректной, ведь ее попросту не надо от кого-то скрывать», – детализирует парламентарий.

    «Кроме того, информация с поля боя также добывается не без помощи американцев, в частности через космические спутники и систему Starlink. Помимо этого, у американцев, я думаю, достаточно денег для того, чтобы получать корректные данные как со стороны СБУ, так и по линии ГУР минобороны Украины», – замечает спикер.

    «И это я еще не говорю о том, что и в окружении лично Зеленского, и в рядах вооруженных сил находятся американские советники. И уж они, безусловно, ясно и четко получают всю необходимую информацию в деталях», – заключил Луговой.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.

    В споре принимал участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как сообщает телеканал NBC, изначально он не планировал вступать в дискуссию, но решил ответить на «провокационное поведение» Зеленского.

    «При всем уважении, я думаю, что с вашей стороны очень неуважительно прийти в Овальный кабинет и начать выяснять отношения перед американской прессой. Сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников идти на фронт, потому что у вас нехватка личного состава. Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец конфликту», – сказал Вэнс.

    Зеленский возразил ему, что тот ни разу не был на Украине, чтобы рассуждать, какие у нее есть проблемы.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




    Результаты

    Отметим, что после этой пятничной ссоры в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.

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    4 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку военной помощи Киеву на 20 млрд евро из-за вето Венгрии

    Politico: ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии, сообщило издание Politico.

    Лидеры Европейского союза приняли решение приостановить разработку нового пакета военной помощи для Украины, который оценивался в 20 млрд евро, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что из проекта документа Совета ЕС, представленного на рассмотрение государствам-членам, был удален пункт, касающийся новых поставок военной помощи Украине из-за вето, наложенного Венгрией на предыдущую версию документа.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовились объявить о новом пакете военной помощи Украине. Испания решила выделить Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    Между тем Пентагон подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину.

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    4 марта 2025, 11:39 • Новости дня
    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Politico: Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил президента США в намеренной эскалации конфликта с Владимиром Зеленским, произошедшего в Овальном кабинете, пишет Politico.

    Лидер немецких консерваторов и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скандал в Овальном кабинете был «намеренно спровоцирован» американским лидером, пишет Politico.

    По словам Мерца, данный инцидент в Белом доме не был спонтанной реакцией на слова Зеленского, а являлся спланированной акцией.

    Мерц также отметил, что скандал в Вашингтоне, продолжает ряд событий последних недель, включая выступление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Европу «встать на защиту» и не рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

    Несмотря на это, Мерц выразил удивление резкостью обмена репликами в Белом доме и добавил, что подобный тон не способствует решению проблем. Политик подчеркнул важность сохранения американского присутствия в Европе, несмотря на заявления президента США и его министра обороны о невозможности дальнейшей опоры на трансатлантический альянс.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

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    3 марта 2025, 22:56 • Новости дня
    Reuters: Белый дом изучает варианты смягчения санкций против России

    Reuters: администрация США поручила Госдепу и Минфину подготовить списки для смягчения санкций

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине, сообщило Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США поручила Госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает РИА «Новости».

    По информации агентства, американские власти рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

    В данный момент ведомства разрабатывают предложения по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

    Президент США, выступая 26 февраля, отметил, что санкции против России могут быть ослаблены «в какой-то момент».

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    До этого американский лидер объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.

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    4 марта 2025, 11:26 • Новости дня
    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    New York Times: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США, пишет The New York Times.

    Решение США приостановить все поставки военной помощи Украине, включая оборудование из запасов Пентагона и средства по инициативе безопасности Украины, усложняет отношения США с крупными странами НАТО, такими как Франция, Британия и Германия, которые подтвердили намерение увеличить военную помощь Украине, передает The New York Times.

    Издание указывает, что несмотря на приостановку, Украина сможет поддерживать свои оборонные возможности за счет собственного производства и помощи из Европы в течение нескольких месяцев, отмечают американские чиновники и аналитики.

    Однако длительная приостановка может привести к потере доступа к современным видам вооружений, таким как системы ПВО и ракеты большой дальности.

    Ранее телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия.

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    4 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    На Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США
    На Украине сообщили о продолжении получения разведданных от США
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, сообщает агентство РБК-Украина.

    По данным издания, Украина продолжает получать разведывательные данные от Соединенных Штатов. Это происходит несмотря на ранее объявленную приостановку военной помощи со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    По словам источников в украинских военно-политических кругах, передача и обмен разведывательной информацией остаются без изменений.

    Газета The New York Times сообщила, что США могут пересмотреть вопрос обмена разведданными с Украиной после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме.

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    4 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты

    Политолог Блохин: Самоустранение США от помощи Украине обострит борьбу за лидерство в Европе

    Эксперт: Заморозка военной помощи США Украине обострит внутриевропейские конфликты
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины. На этом фоне в Европе, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Константин Блохин.

    «На фоне сообщений о приостановке администрацией Дональда Трампа военной помощи ВСУ украинскому руководству остается только надеяться на Европу. Впрочем, у главы Белого дома есть рычаги, которые позволили бы ему принудить и европейских политиков проводить тот же курс, что и США», – отметил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    Так, в арсенале Вашингтона – военные инструменты, а также экономические, в том числе пошлины. Собеседник напомнил, что в Европе существует разветвленная сеть американских баз. Одна из самых больших – это Рамштайн на территории Германии.

    «Другой вопрос, воспользуется ли президент Трамп этим? Не исключаю, что его попытки встретят сопротивление со стороны глубинного государства, демократов», – добавил политолог. По прогнозам Блохина, Трамп продолжит давить на европейских лидеров–членов НАТО, чтобы те увеличивали расходы на оборону.

    «Тем временем в Европе под микроскопом будут следить, как складываются отношения между республиканцем и истеблишментом. Некоторые политики надеются, что Трампа победят – и в итоге он скатится к русофобии», – отметил эксперт. Впрочем, аналитик допускает, что Старый Свет сам несколько скорректирует свою позицию по оказанию помощи Украине при определенных вводных.

    «Пока Китай, Россия и Соединенные Штаты продолжают экономически развиваться, страны ЕС и Британия стагнируют, и положение дел для них лишь ухудшается. Когда европейцы осознают, что причиной этому служит их политика на украинском треке, они, думаю, ее пересмотрят», – полагает Блохин. Однако, как считает политолог, в Европе обострится и внутриполитическая борьба.

    «Там нет того «модератора», который организовывал бы «крестовый поход». Ранее этим занимались США во главе с Джо Байденом. Но сейчас Вашингтон самоустраняется и переориентируется на Китай. На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», – заключил Блохин.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. Как уточнил чиновник, решение будет действовать до тех пор, пока США не убедятся в желании Киева содействовать в урегулировании конфликта, передает Reuters. Он подчеркнул, что Вашингтон «сфокусирован на мире», поэтому союзники тоже должны быть «привержены этой цели».

    По данным Bloomberg, Штаты остановили не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Отмечается, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии. В целом это затронет поставки более чем на один млрд долларов, пишет The New York Times.

    По оценкам CNN, Украина без военной помощи США сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев, до начала лета. «Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются», – прогнозирует собеседник телеканала.

    Решение Белого дома было принято после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в минувшую пятницу. По мнению американского лидера, тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго.

    «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго. Потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение», – сказал он.

    Республиканец отметил, что за последние два дня ему позвонили «четыре премьер-министра и пять президентов», чтобы обсудить прекращение конфликта на Украине. «Мы собираемся заключить сделки со всеми, включая Европу и европейские страны», – заверил Трамп.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

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    4 марта 2025, 06:28 • Новости дня
    Песков ответил на вопросы о переговорах с США

    Песков сообщил, что переговоры по Украине вряд ли начнутся до возобновления работы диппредставительств России и США

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли переговоры России и США по Украине состоятся до того, как Москва и Вашингтон восстановят полноценную работу диппредставительств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос Песков ответил: «Вряд ли». Также его спросили о месте следующего раунда переговоров между Россией и США, но пресс-секретарь президента России отметил, что «об этом пока рано говорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. 27 февраля Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий.

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    4 марта 2025, 10:55 • Новости дня
    Австралийский депутат призвал США выплатить России репарации

    Tекст: Александра Юдина

    Австралийский депутат Эдриан Макрей заявил, что США ответственны за конфликт на Украине и должны выплатить репарации всем его участникам, включая Россию.

    По его словам, Соединенные Штаты обязаны выплатить репарации всем странам, вовлеченным в украинский конфликт, включая Россию, передает РИА «Новости».

    По его мнению, вина за разжигание конфликта лежит на США, которые поддерживали его с 2014 года, когда началась эскалация при президентстве Барака Обамы.

    Макрей подчеркнул, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что в случившемся виноват Владимир Зеленский, не соответствуют действительности.

    Депутат указал, что США организовали переворот на Украине в 2014 году, что привело к началу войны, направленной на ослабление России. Он добавил, что США должны триллионы долларов репараций Украине, России и странам Ближнего Востока.

    Также Макрей выразил недовольство тем, что Трамп не разорвал сотрудничество с Израилем. Он прокомментировал краткую встречу Зеленского и Трампа в Белом доме, отметив, что президент США должен был выступить против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за экономического влияния, а не против Зеленского.

    Ранее издание Telegraph отмечало, что Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Украину ждут репарации вместо инвестиций.

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    4 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    Пентагон не приказывал остановить кибероперации против России

    Пентагон опроверг информацию о приостановке киберопераций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Пит Хегсет не давал распоряжений о приостановке киберопераций против России, сообщает Bloomberg.

    Министр обороны США Пит Хегсет не давал распоряжений об отказе от проведения киберопераций против России, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg. По сведениям источника, данные о приостановке операций оказались недостоверными.

    Пентагон опроверг утверждения о том, что Хегсет якобы приказал заморозить кибероперации. В министерстве заявляют, что таких распоряжений не поступало, и операции, направленные против России, продолжаются без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, что свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

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    4 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков: Нормализация отношений с США требует снятия санкций

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    По его словам, нормализация отношений между Россией и США должна сопровождаться снятием санкций, передает ТАСС.

    Песков отметил, что российская сторона считает санкции незаконными и видит в них негативный груз для двусторонних связей.

    Он добавил, что без освобождения от санкционного давления трудно говорить о полноценном восстановлении отношений.

    Тем не менее, как отметил представитель Кремля, пока говорить о каком-либо прогрессе в решении вопроса санкций преждевременно.

    Песков подчеркнул, что на данный момент отсутствуют официальные заявления, которые бы свидетельствовали о готовности к изменениям.

    Издание Reuters сообщало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

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