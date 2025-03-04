Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.5 комментариев
Захарова возмутилась скандалом вокруг исполнения «Катюши» на иврите в Молдавии
Оркестру из Израиля Klezmer Band Moldova пришлось извиняться за то, что исполнил песню «Катюша» на иврите на фестивале в Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что композитором был Матвей Блантер – еврей из Почепа, где нацисты расстреляли свыше 2 тыс. человек.
Пользователи социальных сетей обвинили оркестр в российской пропаганде. «Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты... извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом? Чего ещё ждать от румынского правительства Молдавии?» – заявила Захарова в Telegram.
Она поинтересовалась, нужно ли будет извиниться за исполнение «Бухенвальдского набата», чтение дневника Анны Франк или просмотр фильмов «Список Шиндлера», «Выбор Софи» и «Жизнь прекрасна».
Захарова напомнила, как Татьяну Навку и Андрея Бурковского за «неверное обращение с памятью о трагедии еврейского народа» обвиняли «все: от официальных ведомств в Израиле до религиозных организаций в США». «То есть, получается, что извинения за «Катюшу» – это... верное обращение? Ад какой-то», – заявила Захарова.
Она напомнила, что Блантер – уроженец города Почеп, где нацисты поголовно уничтожили его еврейское население. «Когда-то с этого всего и начиналось – евреям запрещали ходить в синагоги, издавать газеты, говорить на идише и иврите. Молдавское правительство живет по принципу «вперед в прошлое». И это самое темное его прошлое: времён оккупации румынами и Губернаторства Транснистрия», – говорится в сообщении.
Она отметила, что фестиваль «Мэрцишор» традиционно был символом международной и межнациональной дружбы, и никогда прежде не встречал подобных запретов. Захарова также указала на то, что песню «Катюша» поют на различных языках, включая румынский и гагаузский, и призвала власти Молдавии пересмотреть свою позицию.
«В этой связи хочется спросить у Кишиневской филармонии и нынешних властей Республики: а за «Смуглянку» теперь в Молдавии тоже принято просить прощения?» – заявила Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Молдавия уже давно ведет борьбу с советской символикой.
В ноябре 2016 года Татьяна Навка и Алексей Бурковский в телевизионном шоу «Ледниковый период» на Первом канале вышли на лед в образе узников Освенцима, что вызвало возмущение в западных СМИ. В 2019 году израильские СМИ выразили недовольство выступлением российского фигуриста Антона Шулепова в костюме еврейского заключенного в гетто.