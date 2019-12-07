Еврейских активистов возмутило выступление российского фигуриста

Израильские СМИ возмутились выступлением российского фигуриста Антона Шулепова в костюме еврейского заключенного в гетто с желтой звездой на груди. Номер под музыку к фильму «Список Шиндлера» был представлен на гран-при во Франции и Японии.

В пятницу, 6 декабря, ведущий израильский сайт Ynet опубликовал эту историю под заголовком «Скандал: русский фигурист выступил с желтой звездой», сообщают «Вести Израиль».

Председатель Антидиффамационной лиги Дженатан Гринблатт заявил, что он понимает потребность фигуристов в творческих подходах к выбору костюмов, но этот выбор был «бесчувственным и обижающим».

Вместе с тем, как отмечают «Вести», реакции израильтян под статьей на портале Ynet разительно отличаются от реакции еврейских активистов в мире. Так, израильтяне восприняли выступление фигуриста как «напоминание миру о Катастрофе» и выразили уверенность, что россиянин никого не хотел оскорбить.

Между тем Международная ассоциация по фигурному катанию принесла извинения за выступление Шулепова, которое проходило в категории «самый удачный костюм». Ассоциация назвала ошибочным выбор данного костюма в качестве кандидата на звание самого удачного. «Ошибка исправлена. Мы приносим извинения за причиненные неприятные чувства», – говорится в заявлении.

Желтую звезду, которую также называли «знаком позора», по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. Этот знак служил для того, чтобы отличать евреев в общественных местах. Желтая звезда была также отличительным знаком для военнопленных еврейского происхождения. Кроме желтой звезды использовались и другие обозначения – специальные нарукавные повязки со звездой Давида или нашивки на груди с номером дома, в котором проживал человек.

Подобный скандал вокруг российских фигуристов разразился не впервые. Так, в ноябре 2016 года Татьяна Навка и Алексей Бурковский в телевизионном шоу «Ледниковый период» на Первом канале вышли на лед в образе узников Освенцима – в полосатых пижамах со звездой Давида на груди. Костюм фигуристов вызвал возмущение в западных СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти публикации политическим заказом.

Навка выразила удивление резкой реакцией западных СМИ. «Наверное, люди не смотрели этот замечательный фильм, завоевавший на Каннском кинофестивале награды и получивший три премии «Оскар». Наш номер был на тему этого прекрасного фильма – Life is Beautiful, «Жизнь прекрасна», – сказала олимпийская чемпионка.