Военные «Запада» сбили украинский дрон «Баба-яга» легким коптером

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные из группировки войск «Запад» сбили украинский бронированный беспилотник «Баба-яга», сообщает РИА «Новости». «Баба-яга» – это модифицированный сельскохозяйственный дрон, несущий боеприпасы, такие как 120-миллиметровые минометные мины и авиационные бомбы весом 25 и 50 килограммов. Он также оснащен ретрансляторами для управления небольшими FPV-дронами, что значительно увеличивает их дальность полета.

Военнослужащий разведвзвода БПЛА с позывным «Рис» рассказал, что во время ночной разведки российские солдаты заметили тяжелый гексакоптер ВСУ, оснащенный системой Starlink для управления. На кадрах, которые «Рис» продемонстрировал, видно, как дрон сбрасывает противотанковые мины ТМ-62. Солдаты решили приблизить свой легкий коптер к «Бабе-яге», чтобы сбить ее.

«Рис» подчеркнул, что сбить такой большой дрон нелегко, так как он защищен большой броней, и стрелковое оружие неэффективно. Однако, несмотря на все трудности, легкий дрон-разведчик под управлением российских военных сумел уничтожить «Бабу-ягу», повредив один из ее винтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении . Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Также сообщалось, что группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.