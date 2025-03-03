Урок из цикла «Разговоры о важном» посвятили 8 Марта

В России прошли уроки «Разговоры о важном» о значении Международного женского дня

В понедельник в школах и колледжах России прошел урок цикла «Разговоры о важном», посвященный Международному женскому дню. Актер Евгений Егоров, выступая перед аудиторией, подчеркнул, что 8 марта стало символом безграничных возможностей для современных женщин.

Федеральный спикер Оксана Гарнаева рассказала о трансформации значимости праздника на протяжении истории. Она отметила, что несмотря на социальные перемены, 8 марта остается символом весны, женственности и любви.

Оксана Гарнаева рассказала, как совмещает общественную деятельность с заботой о семье, ведь она мама 22 детей.

«Любое проявление внимания, даже небольшой подарок на 8 марта, – это начало доброго дела. Цените этот день и все, что с ним связано, дарите радость окружающим», – завершила она свое обращение.

Классные руководители и студенты отметили вклад женщин в развитие общества, отметив их достижения в науке, искусстве и социальной сфере.

Цикл занятий «Разговоры о важном» стартовал 5 сентября 2022 года и включает еженедельные информационно-просветительские занятия для учащихся. Занятия направлены на развитие ценностного отношения к России, ее истории, культуре, а также на сохранение исторической памяти и социальных ценностей, в 2024-2025 учебном году запланировано 35 занятий в рамках данного цикла.

Ранее учащиеся в ходе цикла встреч «Разговоры о важном» обсудили историю и будущее своих регионов и заслушали выступления известных деятелей культуры.

Также школьники и студенты обсудили значение служения Отечеству, вдохновляясь примерами адмирала Федора Ушакова и Героя России Евгения Поддубного.