Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.8 комментариев
Песков заявил о необязательности связи врио губернаторов с регионами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что назначаемым врио губернаторов не обязательно иметь связь с регионами, которые они возглавляют.
В ходе брифинга он отметил, что приветствуется знание и опыт работы кандидата на пост губернатора в конкретном регионе, но это не является решающим фактором при назначении, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что приоритетным критерием является опыт работы кандидата в том регионе, где ему предстоит работать и в дальнейшем участвовать в выборах. «Это связь назначаемого кандидата с тем регионом, где ему предстоит работать и в дальнейшем участвовать в выборах. Но в то же время мы знаем случаи, когда такая связь минимальна. Но тоже полным препятствием это не может являться», – пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область, врио губернатора Свердловской области, а бывшего председателя правительства ДНР Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.