Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
ВСУ пытались превратить спиртзавод в укрепление в Гуево
ВС России уничтожили ВСУ на спиртзаводе в Гуево Курской области
Украинские военные пытались создать укрепленный район на базе Рождественского спиртзавода в центре Гуево, однако их действия были пресечены российскими силами.
Как сообщает ТАСС, украинские подразделения специальных операций (ССО) попытались превратить Рождественский спиртзавод, расположенный в центре Гуево Курской области, в укрепленный район. В результате скоординированной атаки с использованием комплексного огневого поражения, весь личный состав противника, который находился на территории завода, был уничтожен.
Российские силовые структуры подтвердили, что операция по ликвидации противника прошла успешно благодаря своевременной разведке и эффективной атаке. На данный момент обстановка в Гуево остается под контролем российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении. Группировка «Запад» за сутки взяла в плен десять солдат ВСУ. Также сообщалось, что группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.