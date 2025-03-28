ВС России уничтожили ВСУ на спиртзаводе в Гуево Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, украинские подразделения специальных операций (ССО) попытались превратить Рождественский спиртзавод, расположенный в центре Гуево Курской области, в укрепленный район. В результате скоординированной атаки с использованием комплексного огневого поражения, весь личный состав противника, который находился на территории завода, был уничтожен.

Российские силовые структуры подтвердили, что операция по ликвидации противника прошла успешно благодаря своевременной разведке и эффективной атаке. На данный момент обстановка в Гуево остается под контролем российских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении. Группировка «Запад» за сутки взяла в плен десять солдат ВСУ. Также сообщалось, что группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.