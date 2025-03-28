Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
Полянский заявил об «окне возможностей» для реализации «зерновой сделки»
Россия считает, что достигнутые с США соглашения открывают окно возможностей для реализации меморандума ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что соответствующий документ был подписан в 2022 году в рамках зерновой сделки между ООН и Россией, но из-за позиции Запада его выполнение оказалось затруднено, передает ТАСС.
Полянский подчеркнул, что сейчас существует «окно возможностей» для реализации этой части сделки, и выразил надежду на полное осуществление зерновой сделки в будущем. Он указал, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо новых соглашениях, включающих ООН в вопросы безопасности судоходства в Черном море.
«Возможно, новый механизм будет более успешен, если дело дойдет до его реализации, потому что пока, как я понимаю, европейская и украинская стороны полностью исключают любую возможность снятия санкций с вовлеченных российских предприятий», – сказал он, добавив, что есть еще «много вопросов», которые требуют решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.