Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»

Полянский заявил об «окне возможностей» для реализации «зерновой сделки»

Tекст: Антон Антонов

Полянский отметил, что соответствующий документ был подписан в 2022 году в рамках зерновой сделки между ООН и Россией, но из-за позиции Запада его выполнение оказалось затруднено, передает ТАСС.

Полянский подчеркнул, что сейчас существует «окно возможностей» для реализации этой части сделки, и выразил надежду на полное осуществление зерновой сделки в будущем. Он указал, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо новых соглашениях, включающих ООН в вопросы безопасности судоходства в Черном море.

«Возможно, новый механизм будет более успешен, если дело дойдет до его реализации, потому что пока, как я понимаю, европейская и украинская стороны полностью исключают любую возможность снятия санкций с вовлеченных российских предприятий», – сказал он, добавив, что есть еще «много вопросов», которые требуют решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.