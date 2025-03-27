СМИ: На борту затонувшего у Египта батискафа было 20 детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Самым младшим пассажирам батискафа было по три года, самым старшим – по 62 года, передает ТАСС со ссылкой на Al-Youm as-Sabia.

Отмечается, что у многих в списке совпадают фамилии. В Генконсульстве России пока не сообщили, соответствует ли список действительности.

Ранее генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что в результате затопления батискафа погибли двое несовершеннолетних. При этом во время затопления судна удалось спасти 38 россиян.