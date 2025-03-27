Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
СМИ: На борту затонувшего у Египта батискафа было 20 детей
Минимум 20 несовершеннолетних были на борту батискафа, затонувшего у берегов города Хургада в Египте, сообщили местные СМИ со ссылкой на список туристов.
Самым младшим пассажирам батискафа было по три года, самым старшим – по 62 года, передает ТАСС со ссылкой на Al-Youm as-Sabia.
Отмечается, что у многих в списке совпадают фамилии. В Генконсульстве России пока не сообщили, соответствует ли список действительности.
Ранее генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что в результате затопления батискафа погибли двое несовершеннолетних. При этом во время затопления судна удалось спасти 38 россиян.