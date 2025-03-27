Захарова: Членство Армении в ЕС исключает членство в ЕАЭС

Tекст: Алексей Дегтярев

Членство в ЕС и членство в ЕАЭС исключают друг друга, и участникам предстоит самим решать, в каком из союзов состоять, сказала Захарова, передает ТАСС.

«[Эти] вещи взаимоисключающие только по конкретным параметрам, не исходя из идеологической или политической установки, а исходя из тех договоренностей, которые заключаются в этих объединениях. То есть они являются, к сожалению, пересекающимися, а не сопрягающими возможностями», – подвела итог дипломат.

Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство.