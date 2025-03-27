ФСБ заявила об использовании спецслужбами Украины RAND Corporation для шпионажа

Tекст: Дмитрий Зубарев

ФСБ России сообщила, что украинские спецслужбы занимаются вербовкой россиян, используя в качестве прикрытия влиятельную американскую корпорацию RAND Corporation, передает ТАСС. В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что представители украинских спецслужб через популярные в России интернет-мессенджеры выходят на связь с гражданами РФ, преимущественно имеющими отношение к военной службе.

Эти граждане получают предложения о сотрудничестве с RAND Corporation, с обещанием достойного денежного вознаграждения за предоставление ограниченных сведений о специальной военной операции России на Украине.

ФСБ уточнила, что одной из целей украинских агентов является получение секретных данных о стратегической авиации ВКС России и о дислокации российских военных подразделений, участвующих в специальной военной операции. ФСБ отмечает, что украинские агенты представляются сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала RAND Corporation.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому телеведущему и генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову, ФСБ предотвратила отправку бомб участникам специальной военной операции на Украине под видом парфюма, а также задержала россиянина за перевод криптовалюты террористам на Украине.