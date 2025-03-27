Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.0 комментариев
Раненного оператора Первого канала доставили в НИИ Склифосовского в Москву
Раненный в Белгородской области оператор Первого канала доставлен в Москву
Оператор Первого канала Дмитрий Волков, пострадавший в Белгородской области, был доставлен в НИИ имени Склифосовского для оказания экстренной медицинской помощи, сообщает московский департамент здравоохранения.
Оператор Первого канала Дмитрий Волков, который получил ранения в Белгородской области, был экстренно транспортирован в Москву, передает ТАСС.
Волков был доставлен в НИИ имени Склифосовского ночью экстренными службами МАЦ и ЦЭМП. Пациента перевезли на вертолетную площадку Флагманского центра института Склифосовского, откуда он сразу же был направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных.
Ранее врачи стабилизировали состояние оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который пострадал при атаке ВСУ в белгородском приграничье.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.
Также сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.