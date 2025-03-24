Грузия заявила о враждебном отношении стран Прибалтики

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«К сожалению, эти три бывшие республики СССР, ныне члены Евросоюза, проявляют по отношению к народу Грузии и правительству страны враждебное отношение», – сказал Папуашвили, комментируя частые визиты радикальной оппозиции страны в Прибалтику, а также регистрацию в Эстонии грузинских НПО, которые критикуют власти Грузии.

По его словам, три страны Прибалтики стали «прямыми реализаторами антигрузинских намерений».

Папуашвили отметил, что в понедельник начался визит в Прибалтику экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, «которую проинструктируют, с которой проведут тренинги, как навредить Грузии».

«Никакой иной «пользы» от этих стран, кроме вредительства, для Грузии нет», – заявил он.

Председатель парламента отметил, что Зурабишвили и другие оппозиционеры выбрали «предательский путь, который ведет их в тупик».

«Необходимо выяснить, кто оплачивает поездку Зурабишвили в Прибалтику», – заключил он.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что глава МИД Эстонии Маркус Цахкна является «абсолютно некомпетентным».

Напомним, в начале марта влиятельное грузинское НПО «Международная прозрачность – Грузия», чтобы не подпадать под грузинское законодательство о прозрачности, перерегистрировалось в Эстонии.