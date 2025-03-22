Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.2 комментария
Участники программы «Время героев», обсудили приоритеты развития ЯНАО с губернатором Дмитрием Артюховым
Участники «Время героев» обсудили развитие ЯНАО с губернатором Артюховым
В Салехарде стартовала стажировка участников программы «Время героев», которые обсудили с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым приоритеты развития региона, включая 28 новых инвестпроектов.
Как сообщает Официальный сайт программы, в Салехарде стартовала стажировка для участников федеральной программы «Время героев». Участники программы обсудили с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым приоритеты развития региона, среди которых ключевыми являются жилье, дороги, медицина, безопасность и поддержка участников специальной военной операции.
Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога отметил, что Ямал является особенным регионом с уникальными управленческими практиками, которые могут быть востребованы в других субъектах Уральского федерального округа. Он подчеркнул значимость программы стажировки, которая позволяет изучить успешные кейсы в социально-экономической, промышленной и культурной сферах.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов добавил, что регион готовится к запуску 28 инвестиционных инициатив в 2025 году, которые будут сосредоточены в городах Губкинский, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. В рамках стажировки участники уже посетили окружную клиническую больницу, спортивные объекты и ознакомились с разработками в сфере беспилотных авиационных систем.
Образовательный интенсив программы рассчитан на четыре дня и включает изучение практик по семи направлениям: государственное управление, безопасность, здравоохранение, социальная защита, образование, спорт и молодежная политика, строительство. Участникам продемонстрировали передовые технологии в сфере беспилотных систем, проект «Старшая школа» и методы патриотического воспитания учащихся. Виктор Квасов, участник программы, подчеркнул, что северный регион уделяет особое внимание поддержке участников и ветеранов СВО, что может быть применено и в других субъектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко выступил на программе «Время героев» и объяснил значение воссоединения с Крымом. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что стартовало обучение в рамках третьего образовательного модуля кадровой программы «Время героев».