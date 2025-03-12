Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.16 комментариев
Стартовал третий модуль программы «Время героев»
Стартовало обучение в рамках третьего образовательного модуля кадровой программы «Время героев». Он будет посвящен теме регионального и муниципального управления.
На модуле эксперты представят прикладные исследования в сфере развития территорий, вместе с участниками проработают систему оценки эффективности различных практик для ее совершенствования, говорится на сайте «Время героев».
«Этот модуль дает целостное представление о пространственном развитии регионов и муниципалитетов, методах управления развитием территорий. Обучение также даст возможность изучить, проанализировать инструменты реализации социально-экономических проектов субъектов», – рассказал о программе директор Высшей школы государственного управления Президентской академии Алексей Колесников.
Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что слушатели программы готовы с полной отдачей служить интересам страны, используя свой опыт и полученные знания для ее стабильного развития: «Участники спецоперации – это образец мужества, ответственности и непоколебимого характера. Они доказывают, что настоящие герои способны добиваться успеха не только на передовой, но и в гражданской жизни».
Напомним, программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Обучение первого потока программы, в который вошли 83 участника, стартовало 27 мая 2024 года.