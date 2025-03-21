  • Новость часаМинобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией киевского режима против мирных инициатив Трампа
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    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине
    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу
    Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине
    Секрет побед Путина. Вера в Россию как «пятый элемент»
    Кремль: Удар по ГИС «Суджа» демонстрирует уровень доверия слову Зеленского
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США
    Немецкая таможня конфисковала танкер Eventin с российской нефтью
    Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%
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    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    21 марта 2025, 13:42 • Новости дня

    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Песков: Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС / Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для предстоящих консультаций с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, участникам назначенных на понедельник консультаций между Россией и США предстоит решить ряд важных вопросов, передает ТАСС.

    Песков заявил, что Григорий Карасин и Сергей Беседа, которые представят Россию, являются опытнейшими переговорщиками.

    Представитель Кремля подчеркнул, что выбор этих кандидатов был лично сделан Путиным. По его словам, Карасин и Беседа обладают богатым опытом в проведении аналогичных переговоров и способны наилучшим образом представлять интересы России.

    По словам пресс-секретаря, «это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах».

    Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной для обсуждения условий прекращения огня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    21 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»

    Эксперт Юшков сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков»

    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В ночь на пятницу ВСУ взорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

    «Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с территории России на Украину. Через нее ранее российский газ шел в Европу. С 1 января 2025 года транзит остановлен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, добавил он, труба была под давлением, в ней оставался газ. Этим и объясняется огромный факел после удара ВСУ. Действия украинской стороны собеседник связывает с двумя факторами. Во-первых, это продолжение курса Киева по уничтожению инфраструктуры при отступлении.

    «Противник до сих пор не предпринимал атак на ГИС, потому что он контролировал Суджу. Сейчас, когда ВС России освободили город, на Украине, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на «Поток», – иронично отметил эксперт.

    Впрочем Юшков добавил: повторить маневр нашим бойцам было бы сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности. «Поэтому взрывать ГИС, чтобы предотвратить возможные действия ВС России, глупо», – считает аналитик. По его оценкам, вероятной причиной удара стали политические мотивы. «В действиях противоборствующей стороны можно усмотреть определенный сигнал европейцам», – уточнил он.

    «Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией. Если препятствием к исполнению задуманного служит наличие газопровода, его просто убирают из уравнения», – детализировал собеседник.

    На этом фоне Юшков напомнил недавние ультиматумы Братиславы к ЕС: восстановить транзит газа или Словакия будет блокировать решения объединения по украинскому вопросу. «Взорвав ГИС «Суджа», на Банковой могут заявить, что газопровод неисправен и пустить газ они попросту не могут», – допустил спикер.

    При этом специалист напомнил об идее США по энергетическому перемирию в зоне СВО, которую поддержал Владимир Путин и которую вполне мог не принять Зеленский. «Россия подтвердила, что не будет наносить ударов по украинской энергоинфраструктуре. Со стороны Киева четких заявлений сделано не было. Я не удивлюсь, если на Украине ответственность за удар по ГИС переложат на Москву», – заключил Юшков.

    Ранее ВСУ, предположительно, ударили по газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины, через которую российский газ шел в Европу. Блогер Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории. Официальной информации об атаке пока нет.

    Напомним, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов телефонного разговора лидеров России и США. Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    Пожар на нефтебазе тушат уже несколько дней. «Из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», – сообщили в оперативном штабе.

    18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Данную инициативу предложил президент США. Российский лидер поддержал предложение, распорядившись прекратить удары по объектам электрогенерации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    21 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу

    The Independent: Зеленский отверг требование Трампа об американском контроле над АЭС Украины

    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, сообщает издание The Independent.

    Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это заявление последовало после того, как президент США предложил, что передача контроля над этими станциями Америке обеспечит лучшую защиту, пишет The Independent.

    Он также отметил, что обсуждение касалось только Запорожской АЭС, которая находится под российским контролем. Зеленский также подчеркнул, что никаких обсуждений о передаче прав собственности на станцию Соединенным Штатам с Трампом не велось. Основной темой переговоров была возможность вернуть контроль над станцией Украине.

    Лидер Украины также заявил о необходимости «остановить российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны». Зеленский подчеркнул готовность Украины работать с США для «предотвращения ударов по российским энергетическим и гражданским объектам».

    Ранее газета Financial Times сообщала, что США стремятся получить контроль над украинскими атомными электростанциями в рамках ресурсной сделки с Киевом.

    Эксперты объяснили, что желание США получить контроль над украинскими АЭС связано с укреплением влияния на энергетическую сферу Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    Коментарии (8)
    21 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом

    МИД заявил о нарушении перемирия Киевом и атаке на нефтестанцию на Кубани

    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова сообщила о нарушении предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия Киевом через атаку на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае с использованием беспилотников.

    По ее словам, Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, отметив, что возникает вопрос, как Вашингтон собирается справляться с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что всего через несколько часов после переговоров, на которых обсуждалось перемирие, украинские силы направили три беспилотника на атаку нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае.

    Дипломат подчеркнула, что это поднимает вопрос о способности США контролировать поведение своих украинских партнеров.

    Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

    Спикер МИД заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.

    Коментарии (24)
    21 марта 2025, 04:33 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России

    Сеймур Херш: Трамп планирует снять санкции с России и развивать Крым как курорт

    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России и сотрудничества в целях развития Крыма как международного курорта, по словам чиновника.

    Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что президент США Дональд Трамп планирует снять экономические санкции с России и развивать Крым как международный курорт.

    Как сообщает ТАСС, Херш отметил стремление Трампа к развитию партнерства с российским президентом Владимиром Путиным ради превращения Крыма в крупный туристический центр.

    Также Херш упомянул, что аналогичные шаги могут быть предприняты в Донбассе. Ранее новостной портал Semafor заявил о возможности признания администрацией Трампа Крыма российской территорией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Обсуждалась также возможность призыва ООН последовать этому примеру. Однако окончательного решения по этим вопросам Трамп еще не принял.

    Как передает ТАСС, 11 лет назад, после референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В голосовании, прошедшем 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России, а 21 марта документ ратифицирован Федеральным собранием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    Коментарии (14)
    20 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что провел телефонный разговор с помощником американского лидера по нацбезопасности Майклом Уолтцем, в ходе которого обсуждалась встреча экспертных групп России и США по безопасности судоходства в Черном море. От России во встрече примут участие опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике.

    Ушаков отметил, что такие беседы происходят регулярно и являются полезными для обеих сторон. Его комментарий приводит Telegram-канал Кремля.

    В ходе последнего разговора обсуждался вопрос проведения встречи экспертных групп двух стран в соответствии с договоренностью президентов России и США, сообщил Ушаков. Основная тема – реализация инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря. Ушаков напомнил, что в июле 2022 года соответствующие договоренности были заключены при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, но до сих пор они не заработали в полном объеме.

    Консультации по этому вопросу пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. «Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», – заявил Ушаков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что помощник президента Юрий Ушаков обсудил с Майком Уолтцем состав переговорщиков в ходе телефонного разговора 19 марта.

    Ранее помощник президента США Майк Уолтц заявил о грядущей встрече российских и американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

    Коментарии (18)
    21 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом

    Келлог: Зеленский проигнорировал советы не читать нотации Трампу

    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    Представители команды президента США Дональда Трампа предупреждали Владимира Зеленского накануне его визита в Белый дом, что новый американский лидер сильно отличается от Джо Байдена, передает ТАСС. Однако Зеленский ослушался их советов, сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

    Келлог рассказал, что встреча с Зеленским прошла в отеле The Hay-Adams перед визитом в Белый дом. Команда Трампа советовала Зеленскому выразить благодарность американскому народу за выделенные 176 млн долларов помощи. Однако Зеленский, по словам Келлога, начал читать нотации Трампу, что вызвало недовольство американской стороны.

    В ходе встречи между Зеленским и Трампом возникла перепалка, в которой Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. Итогом встречи стала отмена пресс-конференции и неподписание соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского за неуважение и неготовность к мирному урегулированию конфликта в Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на запрос Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot.

    Администрация Белого дома решила продолжать передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент Трамп провел часовой телефонный разговор с Зеленским, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

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    21 марта 2025, 05:33 • Новости дня
    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные

    Взрыв на горящей нефтебазе в Кубани увеличил площадь пожара до 10 тыс кв м

    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кубани пострадали двое пожарных, которые получили легкие ожоги и отравление продуктами горения, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

    На нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел взрыв из-за падения обломков беспилотников, пишет ТАСС.

    При тушении пожара, охватившего территорию в 10 тыс. кв. м, пострадали двое пожарных. Взрыв произошел в ходе разгерметизации резервуара, выбросив нефтепродукты, которые повредили три единицы техники.

    Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет. Огонь распространился на второй резервуар, что увеличило площадь пожара. В ликвидации возгорания участвуют 456 человек и 181 единица техники.

    Накануне атака беспилотников киевского режима привела к возгоранию на нефтебазе, когда обломки повредили трубопровод. Сработала автоматическая система пожаротушения, однако утечка из резервуара вызвала пожар. Из-за этого с объекта эвакуировали 30 дежурных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь возгорания на нефтяной базе в Краснодарском крае после падения обломков украинского дрона превысила 4 тыс. квадратных метров сообщили в региональном оперштабе.

    Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку сил, в борьбе с огнем задействовано 406 человек и 157 единиц техники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    20 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин пожелал главе МОК спортивного здоровья

    Путин поздравил Ковентри с избранием главой МОК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

    В своем обращении Путин отметил, что итоги голосования свидетельствуют о высоком авторитете Ковентри в спортивной среде и признании ее личных достижений. «Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент также пожелал новоиспеченной главе МОК благополучия и крепкого, по-настоящему спортивного, здоровья.

    Напомним, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК, став первой женщиной, занявшей эту должность. В феврале Томас Бах принял решение покинуть МОК после 34 лет членства.

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    20 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    США решили провести «непрямые переговоры» России и Украины в Эр-Рияде

    Келлог: США проведут в Эр-Рияде непрямые переговоры России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной, чтобы обсудить условия прекращения огня, сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

    Келлог заявил, что в Саудовской Аравии планируется провести непрямые переговоры между Россией и Украиной для выяснения условий сторон по полному прекращению огня, передает РИА «Новости».

    По словам Келлога, так называемые технические группы обеих сторон будут будут приняты в отдельные комнаты .

    «Вы по сути говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?» Вы поворачиваетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» – пояснил Келлог.

    Он также заявил, что Вашингтон намерен провести данную «челночную дипломатию» в Эр-Риаде, чтобы достичь окончательного прекращения огня. Он подчеркнул, что это может стать первым шагом к урегулированию конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    Майк Уолтц, помощник президента США, заявил о грядущей встрече российских и американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

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    20 марта 2025, 20:48 • Новости дня
    Захарова: Представители МИД не поедут на консультации с США в Эр-Рияд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде не будет включать представителей МИД, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

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    21 марта 2025, 00:19 • Новости дня
    Захарова назвала курс Трампа глобальной перестройкой

    Захарова заявила о глобальной перестройке курса администрации Трампа по всем вопросам

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова охарактеризовала политику администрации Трампа как глобальную перестройку, подчеркнув значимость сосредоточения на внутренних проблемах США для мировой стабильности.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала назвала курс администрации президента США Дональда Трампа «глобальной перестройкой», сообщает ТАСС.

    По ее словам, нет ни одного вопроса, по которому администрация Трампа не обозначила бы необходимость проведения нового курса.

    Захарова отметила, что если раньше перенастройка позиции Вашингтона касалась только ключевых вопросов, то теперь это касается гораздо большего числа тем. «Это глобальная, ну давайте назовем, перестройка», – сказала она.

    Она также добавила, что фокус Трампа на решении внутренних проблем США важен для всего мира, так как последние десятилетия именно от внутриамериканской политической жизни сотрясало мировые отношения. Захарова подчеркнула, что мировые отношения стали во многом фактором внутриполитических разборок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила надежду, что Вашингтон услышал слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву, назвав это ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.

    Спикер МИД Мария Захарова заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России. 

    Захарова также подчеркнула, что перемирие с Украиной должно быть долгосрочным и основываться на решении первопричин конфликта, с прекращением милитаризации киевского режима.

    Коментарии (0)
    21 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков: Путин получил письмо от генерала Попова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенту Владимиру Путину передали письмо от обвиняемого в мошенничестве генерала Ивана Попова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что других комментариев по ситуации не может дать.

    Ранее «Коммерсант» сообщал, что экс-командующий 58-й гвардейской армией Попов обратился с открытым письмом к президенту России. Автор письма заявил, что был «верным солдатом», и отметил, что армия была для него смыслом жизни.

    В начале марта Попова уволили из рядов ВС России.

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    20 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Захарова: Поставки оружия США Киеву противоречат стремлению к миру

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недовольство поставками Соединенными Штатами вооружений Киеву, отметив, что это противоречит усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Захарова, как передает ТАСС, заявила на брифинге, что поставки вооружений Соединенными Штатами в Киев идут вразрез с намерениями достичь мира на Украине. Захарова отметила, что такие действия противоречат стремлению перевести конфликт в русло политико-дипломатического урегулирования.

    «Конечно, поставки вооружений [США] киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», – заявила Захарова.

    Она подчеркнула, что такие действия не способствуют усилиям по мирному разрешению конфликта и только способствуют его дальнейшей эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила надежду, что Вашингтон услышал слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву, назвав это ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.

    Коментарии (2)
    20 марта 2025, 22:37 • Новости дня
    США не приняли решений по численности ВВС в Европе

    Начштаба ВВС США заявил об отсутствии решений по численности ВВС в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин подтвердил, что пока нет новых политических решений относительно численности американских ВВС в Европе, и акцентировал внимание на важности союзников.

    В интервью изданию Defense One генерал Дэвид Оллвин сообщил, что изменений в расстановке сил и средств ВВС США в Европе пока не предусмотрено, передает ТАСС. Он подчеркнул, что любое изменение будет зависеть от политических решений. «Нет. Ничего там», – заявил Оллвин, отвечая на вопрос о возможном уменьшении численности войск.

    Генерал также отказался комментировать остановку учений в Европе, перенаправив к Европейскому командованию ВС США (EUCOM) и ВВС США в Европе (USAFE) за дополнительной информацией. Однако Оллвин отметил, что нынешняя администрация уделяет большое внимание союзникам и партнерам.

    Ранее телеканал NBC News сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает изменение формата участия страны в НАТО. Вашингтон может сосредоточиться на взаимодействии с союзниками, которые выполняют обязательства по бюджету альянса, и возможно сокращение присутствия американских войск в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши поддержал идею размещения американского ядерного оружия на территории страны, что вызвало дискуссию с премьер-министром, который эту инициативу не поддержал.

    Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы JDAM на полигон в Лапландии в ходе совместных учений с финскими Вооруженными силами.

    Неустановленные беспилотники начали появляться над авиабазами США в Британии, что вызвало обеспокоенность властей с 20 ноября.

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    20 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    Политические партии начали конкуренцию за ветеранов СВО

    Эксперты назвали ЕДГ 2025 года модельным для следующих выборов в Госдуму

    Политические партии начали конкуренцию за ветеранов СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Единый день голосования в сентябре станет «модельным» – от его итогов будет зависеть электоральный расклад перед выборами в Госдуму 2026 года. Все политические силы сейчас стремятся включить в свои избирательные списки участников СВО, что становится предметом острой конкуренции между партиями. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2025: ситуация в преддверии старта избирательных кампаний».

    «Выборы в России – это норма, позволяющая поддерживать политический баланс. В обществе есть высокая потребность участия в электоральных процедурах. Граждане России осознают, что могут повлиять на решения власти, а также могут увидеть и услышать их отчеты», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

    «Нынешний ЕДГ можно считать «модельным». В его рамках пройдет более шести тыс. кампаний, в том числе выборы глав регионов и органов законодательной власти. Партии опробуют подходы и решения, которые позволят им наилучшим образом выступить на выборах в Госдуму», – пояснил Алиев.

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинг* партий перед стартом избирательных кампаний. В нем лидирует «Единая Россия» с результатом в 35,9%. На втором месте – укрепившая позиции ЛДПР (10,7%). Замыкает тройку КПРФ (9,9%), а за ними следуют «Новые люди» (6%).

    При этом «Справедливая Россия» растеряла значительную часть электората, отмечает Михаил Мамонов, глава департамента политических исследований ВЦИОМ. «Если четыре года назад фракцию собирались поддержать 7% населения, то сейчас этот показатель практически в два раза меньше – 3,9%. Свою нишу держат «Яблоко» и «Партия пенсионеров», набравших около 3-4%», – добавил он.

    «Важно отметить, что лишь 10% россиян затрудняются ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали. Данный факт подтверждает, что российская партийная система в значительной степени представляет интересы всех общественных групп», – подчеркнул Мамонов.

    Особое внимание в ЕДГ-2025 будет уделяться кандидатам, связанным с СВО, полагает Антон Садкин, директор региональных проектов АНО «Центр ПРИСП». «У избирателей есть запрос на защиту, заботу и помощь. В этом контексте участники спецоперации сыграют важную роль и повлияют на общую картину кампаний», – отметил политолог.

    Но одной лишь возможности избрания для ветеранов недостаточно. «Их необходимо подготовить к участию в кампаниях. И как неоднократно отмечал президент, они – новая элита. Это патриоты, умеющие работать в команде и принимать оперативные решения в сложных обстоятельствах», – уточнил Садкин.

    В то же время партии начнут конкурировать за кандидатов-участников СВО, ожидает Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. Это подтверждается и статистикой: на сегодня 90 участников СВО заявили о себе как о кандидатах, добавил Сергей Перминов, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. По его словам, предварительный отбор кандидатов на выборы в «Единой России» проводится через процедуру партийных электронных праймериз. «Мы сохранили гандикап, в рамках которого ветераны получают персональное сопровождение, а также дополнительные 25% к результату, набранному в  предварительном голосовании «Единой России», – детализировал сенатор.

    По его оценке, ЕГД в нынешнем году станет подготовкой к большому федеральному циклу по выборам в Госдуму. «Всего пройдет 72 кампании, которые затронут 46 регионов нашей страны. В целом будут избираться около 59 тыс. мандатов, а свой голос предстоит отдать около 50 млн граждан», – рассказал он.

    *Опрос ВЦИОМ проводилися среди граждан России от 18 лет и старше методом телефонного опроса. Выборка: 1600 респондентов.

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