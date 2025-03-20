Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.5 комментариев
Ушаков подтвердил телефонный разговор с Уолтцем
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что провел телефонный разговор с помощником американского лидера по нацбезопасности Майклом Уолтцем, в ходе которого обсуждалась встреча экспертных групп России и США по безопасности судоходства в Черном море.
Ушаков отметил, что такие беседы происходят регулярно и являются полезными для обеих сторон. Его комментарий приводит Telegram-канал Кремля.
В ходе последнего разговора обсуждался вопрос проведения встречи экспертных групп двух стран в соответствии с договоренностью президентов России и США, сообщил Ушаков. Основная тема – реализация инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря. Ушаков напомнил, что в июле 2022 года соответствующие договоренности были заключены при участии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, но до сих пор они не заработали в полном объеме.
Консультации по этому вопросу пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Ушаков выразил надежду на продуктивность предстоящих консультаций.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что помощник президента Юрий Ушаков обсудил с Майком Уолтцем состав переговорщиков в ходе телефонного разговора 19 марта.
Ранее помощник президента США Майк Уолтц заявил о грядущей встрече российских и американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.