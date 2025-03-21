Долгов оценил слова Макрона о статусе миротворцев ООН для европейских войск на Украине

Дипломат Долгов: Париж и Лондон неадекватно оценивают свою роль в урегулировании на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Странно слышать от президента Франции Эммануэля Макрона идею о создании «коалиции желающих» по миротворцам. Во-первых, невозможно кого-то отправить без мирного соглашения и согласия сторон конфликта. Во-вторых, Париж и Лондон, судя по всему, неадекватно оценивают свою роль в урегулировании украинского кризиса. В данный момент у них вообще нет места за столом переговоров», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

«Я не думаю, что Макрон будет иметь хоть какое-то отношение к выработке системы гарантий безопасности, даже при достижении Россией и США мирного соглашения. Если европейские страны привлекут к проекту, то явно не в виде так называемой «коалиции желающих», – спрогнозировал Долгов.

«Уверен, Россия в дипломатическом поле предупредит коалицию этих «желающих», что любые «миротворческие» силы, введенные в зону конфликта без законных санкций, будут расценены нами как наемники. Со всеми вытекающими для них трагичными последствиями. Думаю, эта позиция Москвы найдет понимание у весомой части членов ООН», – предупредил спикер.

Ранее стало известно, что Макрон намерен сформировать «коалицию желающих» из государств НАТО и ЕС для отправки на Украину миротворческих сил под эгидой ООН. По замыслу французского лидера, контингент призван защитить будущее мирного соглашение, а статус миссии будет подкреплен гарантиями безопасности США, пишет The Telegraph.

В инициативе участвует также премьер Британии Кир Стармер, недавно обсудивший этот вопрос в пригороде Лондона с 30 высокопоставленными военными из европейских и других стран. По словам участников, они переходят в «оперативную фазу» проекта. ВВС Британии ведут переговоры об участии собственных истребителей в охране воздушного пространства Украины.

При этом, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, западные страны не согласятся на условия мирного урегулирования, если иностранный контингент будет создавать «факты на земле».

До этого ряд западных СМИ писал, что диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с загоняет Европу и Украину в угол, а Bloomberg предупреждал, что стремление Макрона объединить союзников по ЕС для поддержки Киева приведет его к столкновению с Вашингтоном. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему договоренности c Белым домом начинают работать на пользу Москвы.