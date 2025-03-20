Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
В МВД рассказали, как мошенники получают доступ к кредитным самозапретам
МВД: Мошенники обманом получают доступ к кредитным самозапретам на «Госуслугах»
Мошенники звонят гражданам под видом банковских работников, чтобы обманом получить доступ к личным кабинетам на «Госуслугах», рассказал замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин.
Лукин предупредил о таких попытках взлома во время заседания президиума Общественного совета при МВД России, посвященном повышению финансовой грамотности населения, передает ТАСС.
Лукин отметил, что после звонков гражданам отправляют фишинговые ссылки. При переходе по этим ссылкам преступники получают доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» и банковским приложениям. Это позволяет им осуществлять мошенничество по известным схемам.
С 1 марта 2025 года граждане могут устанавливать в своей кредитной истории самозапрет на заключение договоров потребительского кредита. По данным на 10 марта, более 5 млн россиян воспользовались этой возможностью. Большинство из них (91%) предпочли полный запрет на кредиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с пересчетом квартплаты для пенсионеров. МВД также выявило мошенническую схему с использованием sim-карт и мобильного банка. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты, чтобы обмануть россиян.