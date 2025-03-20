Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству с Сирией

Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

Tекст: Анастасия Куликова

«В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

«Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделено контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет "Берлин"», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

«Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.