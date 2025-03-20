Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.5 комментариев
Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству с Сирией
Песков: Путин выразил готовность развивать сотрудничество с Сирией по всем вопросам
Президент Владимир Путин направил послание сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа, в котором подтвердил готовность России к сотрудничеству с Сирией по всем вопросам повестки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в своем послании главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа подтвердил готовность России развивать взаимодействие с Сирией по всем вопросам двусторонней повестки, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия неизменно готова к развитию практического взаимодействия с сирийским руководством, что направлено на укрепление дружественных российско-сирийских отношений.
Кроме того, Песков сообщил, что в послании Путин поддержал усилия Сирии по скорейшей стабилизации обстановки в стране, что, по мнению российского президента, важно для обеспечения сирийского суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности. Кремль подчеркивает важность данных усилий для продолжения дружественного взаимодействия между Россией и Сирией.
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