Захарова заявила об обсуждении российского военного присутствия в Сирии

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова сообщила, что российская сторона заинтересована в развитии связей с Сирией, а вопрос о российском военном присутствии в этой стране находится в стадии обсуждения. Она подчеркнула, что Россия настроена на активное развитие двусторонних отношений с Сирией в различных областях, передает РИА «Новости».

Во время брифинга в пятницу западный журналист задал Захаровой вопрос о переговорах по статусу российских военных баз в Сирии и условиях, которые выдвигают новые сирийские власти. Захарова ответила: «Мы неоднократно говорили, что настроены на последовательное, активное развитие двусторонних российско-сирийских связей, отношений в различных областях».

Захарова отметила, что от публичных детальных комментариев пока следует воздержаться, так как работа в этом направлении ведется.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего нового по вопросу российских баз в Сирии сообщить не может.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа заявил о важности отмены санкций, введенных против Дамаска. Также сообщалось, что Ахмед Шараа в ходе беседы с Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами.