Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Захарова заявила об обсуждении российского военного присутствия в Сирии
Россия рассматривает развитие связей с Сирией и обсуждает вопрос военного присутствия на ее территории, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова сообщила, что российская сторона заинтересована в развитии связей с Сирией, а вопрос о российском военном присутствии в этой стране находится в стадии обсуждения. Она подчеркнула, что Россия настроена на активное развитие двусторонних отношений с Сирией в различных областях, передает РИА «Новости».
Во время брифинга в пятницу западный журналист задал Захаровой вопрос о переговорах по статусу российских военных баз в Сирии и условиях, которые выдвигают новые сирийские власти. Захарова ответила: «Мы неоднократно говорили, что настроены на последовательное, активное развитие двусторонних российско-сирийских связей, отношений в различных областях».
Захарова отметила, что от публичных детальных комментариев пока следует воздержаться, так как работа в этом направлении ведется.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего нового по вопросу российских баз в Сирии сообщить не может.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа заявил о важности отмены санкций, введенных против Дамаска. Также сообщалось, что Ахмед Шараа в ходе беседы с Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами.