Силы ПВО за ночь уничтожили 132 украинских беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Минобороны России отчиталось о сбитии 132 украинских беспилотников в течение одной ночи. Наибольшая активность беспилотников отмечена над Саратовской областью, где были уничтожены 54 аппарата.

Кроме того, 40 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 22 аппарата над Белгородской областью и 9 – над Ростовской областью. Также по три беспилотника были уничтожены над Курской областью и Республикой Крым, и один над Липецкой областью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники совершили атаку на Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области, а Минобороны сообщило о том, что Украина пытается сорвать мирные инициативы Трампа.