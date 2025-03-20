  • Новость часаБеспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    16 комментариев
    20 марта 2025, 07:14 • Новости дня

    Минобороны сообщило о 132 сбитых беспилотниках за ночь

    Силы ПВО за ночь уничтожили 132 украинских беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское Министерство обороны сообщило о сбитии 132 украинских беспилотников за ночь, из которых 54 аппарата были уничтожены в небе над Саратовской областью.

    Как сообщает ТАСС, Минобороны России отчиталось о сбитии 132 украинских беспилотников в течение одной ночи. Наибольшая активность беспилотников отмечена над Саратовской областью, где были уничтожены 54 аппарата.

    Кроме того, 40 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 22 аппарата над Белгородской областью и 9 – над Ростовской областью. Также по три беспилотника были уничтожены над Курской областью и Республикой Крым, и один над Липецкой областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники совершили атаку на Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области, а Минобороны сообщило о том, что Украина пытается сорвать мирные инициативы Трампа.

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    20 марта 2025, 06:13 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Саратовской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 40 БПЛА. Также дроны атаковали Ростовскую область.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что в Энгельсской городской клинической больнице № 1 выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    Кроме того, как сообщил глава Саратовской области, поврежден частный дом в районе Соколовой горы.

    Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ нейтрализовано около 40 беспилотников в трех районах и двух городских округах, в том числе в Воронеже. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что отражена атака БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. «Пострадавших и разрушений на земле нет», – говорится в сообщении.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    19 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Священник, прошедший трубу под Суджей: На фронте нашу победу замедляет мат

    Tекст: Александра Юдина

    Священник отец Алексей вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    В Telegram-канале «На войне» опубликована видеозапись, на которой отец Алексей рассказывает, как во время операции «Поток» под Суджей  прошел вместе с штурмовиками по трубе.

    Священник описал свои переживания, отметив: «Когда были в трубе, я такую похожую благодать испытывал в Троице-Сергиевой лавре… Господь там присутствовал…».

    Также он отметил, что победу бойцов замедляет мат, однако добавил, что «русский человек сам должен дойти» до состояния, чтобы его не использовать.

    Участие священника в этой миссии стало важной поддержкой для бойцов, которые оценили его присутствие и вдохновляющие слова.

    Священник также выразил гордость за возможность быть рядом с военными и поддерживать их в трудные моменты. Он отметил важность духовной поддержки, особенно в сложных ситуациях, когда бойцам приходится проявлять мужество и выдержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    19 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
    Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился самолет со 175 российскими военными, возвращенными из украинского плена, сообщают СМИ.

    Кадры возвращения российских военных показал телеканал «Россия-24». Российские военнослужащие, освобожденные из плена, будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих. Россия также передала Киеву 175 военнопленных ВСУ и, в качестве жеста доброй воли, еще 22 тяжелораненых украинских военных. Накануне президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной.

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    19 марта 2025, 13:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка
    ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Белгородском направлении потеряла свыше 70 человек и значительное количество техники, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Север» на Белгородском направлении нанесла удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, три танка, две БМП и значительное количество другой техники, включая 11 боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия.

    Группировка войск «Запад» поразила украинские силы в Харьковской области и ДНР, в зоне ее ответственности украинские потери составили более 250 военнослужащих и три БТРа.

    В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ лишились до 270 военнослужащих, танка и 10 автомобилей.

    На направлениях действий группировок «Центр» и «Восток» украинская сторона потеряла значительное количество личного состава и техники, в том числе более 600 военнослужащих и десятки единиц техники.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ.

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    19 марта 2025, 22:28 • Новости дня
    США захотели увидеть «жесткое и быстрое» рамочное соглашение по Украине

    США выразили надежду на выработку рамочного соглашения по Украине в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются на заключение рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине в Саудовской Аравии в ближайшие дни, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс заявила, что Белый дом добивается «жесткого и быстрого рамочного соглашения», которое «ожидает в следующие несколько дней в Саудовской Аравии». «Все сейчас находятся за столом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, на которых президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу США о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

    Также обсуждали инициативу, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря, и возможность полного 30-дневного перемирия, которые планируется поднять на переговорах 23 марта в Саудовской Аравии.

    Как пишет Bloomberg, глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре.

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    20 марта 2025, 00:44 • Новости дня
    США отодвинули на второй план сделку по недрам Украины и матч между КХЛ и НХЛ

    Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила о решении США сконцентрироваться на урегулировании украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    США сконцентрированы на урегулировании украинского конфликта, а не на сделке по недрам Украины или матче между КХЛ и НХЛ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт указала, что соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в области добычи минералов остается актуальным, передает ТАСС.

    «Сделка по минералам была тем первым набором параметров, который вы все видели на той самой публичной встрече (в Белом доме). Теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении», – сказала она.

    Она добавила, что стороны вышли за рамки экономических вопросов и сейчас обсуждают долговременное прекращение огня. «Мы никогда не были так близки к миру, как сегодня», – заявила представитель Белого дома.

    Комментируя телефонные переговоры России и США на высшем уровне, Ливитт подтвердила, что обсуждался вопрос о хоккее. «Однако мы сейчас в большей степени заинтересованы в достижении договоренностей о мире, чем в том, чтобы запланировать хоккейный матч», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона одобрила инициативу Москвы провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах. В феврале Владимир Зеленский посетил Вашингтон для заключения сделки по недрам Украины, во время визита он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

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    19 марта 2025, 22:43 • Новости дня
    Белый дом назвал цель США в переговорах по Украине

    Белый дом сообщил о намерении Вашингтона добиться полного прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «Сейчас у нас частичное прекращение огня», – приводит слова Ливитт РИА «Новости».

    Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Также запланированы переговоры 23 марта в Саудовской Аравии. При этом западные СМИ пишут, что переговоры России и США «не внушают оптимизма украинцам».

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    20 марта 2025, 00:18 • Новости дня
    Шойгу указал на барьеры в Киеве для мирных переговоров по Украине

    Шойгу заявил о препятствиях для мирных переговоров с Киевом из-за конституции Украины и вопроса легитимности власти

    Tекст: Антон Антонов

    Препятствиями для мирных переговоров с Киевом являются конституционные ограничения на Украине на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Какие трудности есть у Украины. У Украины главная трудность – это конституция. У них в конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», – приводит слова Шойгу ТАСС.

    Также он отметил проблему легитимности власти на Украине. По его словам, это усложняет определение сторон, с которыми можно вести переговоры. Кроме того, «запрет Владимира Зеленского самому себе вести переговоры» также был указан как значительное препятствие. Шойгу подчеркнул, что для достижения мирных договоренностей необходимо урегулировать эти вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом указывал, что решение о порядке проведения выборов и прекращении огня на Украине не может быть принято ни в Москве, ни в Вашингтоне.

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    19 марта 2025, 10:44 • Новости дня
    В ЛНР задержали мужчину за призывы к ударам по Белгороду и Мариуполю

    ФСБ задержала жителя ЛНР за призывы к ракетным ударам по Белгороду и Мариуполю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Луганской народной республике задержали мужчину, который публично призывал к ракетным ударам по Мариуполю и Белгороду, используя интернет-мессенджеры.

    В Луганской народной республике задержан мужчина, который, по данным сотрудников УФСБ России, призывал Вооруженные силы Украины совершать ракетные удары по Мариуполю и Белгороду, передает ТАСС.

    Мужчина, являющийся уроженцем Свердловска, использовал личный аккаунт в интернет-мессенджере для публикации комментариев в проукраинском сообществе, где открыто призывал к насилию против российских военных и мирных жителей.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В настоящее время расследование ведется следственным органом УФСБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Луганской народной республике задержали сотрудницу МЧС по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сотрудники правоохранительных органов ЛНР также задержали своего коллегу за аналогичную деятельность, а ранее ФСБ задержала в ЛНР мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

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    19 марта 2025, 23:21 • Новости дня
    Оперштаб рассказал о ходе борьбы с пожаром на нефтебазе на Кубани

    Оперштаб сообщил об увеличении группировки сил для тушения пожара на нефтебазе на Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку сил, в борьбе с огнем задействовано 406 человек и 157 единиц техники, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Пожар тушат на площади 4250 кв. м. Огнем охвачены один из резервуаров и запорная арматура. Также горят нефтепродукты «в границах обвалования вокруг резервуара», сообщил штаб в Telegram.

    Напомним, на фоне переговоров России и США о прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры в ходе конфликта на Украине украинские беспилотники атаковали нефтебазу у станице Кавказской. Начался пожар, который изначально тушили более 100 человек и 45 единиц техники. Позднее площадь пожара превысила 3,7 тыс. кв. м, а затем выросла до 4,2 тыс. кв. м.


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    20 марта 2025, 01:29 • Новости дня
    Австрия предложила стать площадкой для переговоров России и Украины

    Австрийский министр Плакольм заявила о готовности ее страны стать площадкой для переговоров России и Украины

    Австрия предложила стать площадкой для переговоров России и Украины
    @ Посольство России в Австрии/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Австрия готова выступить в роли посредника и предложить свою территорию для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, заявила австрийский министр по европейским делам Клаудия Плакольм.

    Плакольм «отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам». Плакольм заявила об этом на переговорах с евродепутатами в главном комитете ЕС, где также были канцлер Австрии Кристиан Штокер и министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вслед за этим переговоры между делегациями России и США состоялись в Стамбуле. В Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться того, чтобы Украина выразила согласие на полное прекращение огня.

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    19 марта 2025, 07:58 • Новости дня
    Российские бойцы укрепили позиции у Красного Первого

    Российские войска закрепились на высотах у Красного Первого и Новомлынска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные форсировали водную преграду и закрепились на высотах у Красного Первого, улучшив свои позиции на купянском направлении.

    Российские военнослужащие укрепили свои позиции на господствующих высотах возле населенного пункта Красное Первое в Харьковской области, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения РФ смогли форсировать водную преграду, что позволило им занять ключевые высоты в этом районе. Улучшено также тактическое положение в районе Малой Шапковки, а на севере Кондрашовки войска РФ продвинулись примерно на 1 км в сторону населенного пункта Тищенковка.

    Кроме того, российские военные заняли прежние позиции украинских сил северо-западнее Новомлынска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России продвинулись после взятия Двуречной в Харьковской области взяли под свой контроль несколько стратегически важных объектов. Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Также сообщалось, что ВСУ задействовали заключенных под Купянском.

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    20 марта 2025, 00:57 • Новости дня
    Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена

    Российские военные поблагодарили Путина и Минобороны за возвращение из плена на Украине

    Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные, возвращенные из плена на Украине, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за возможность вернуться домой.

    «Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему Министерству обороны Российской Федерации», – заявил военнослужащий Роман. Он добавил, что все они рады и счастливы вернуться к своим семьям, и признался, что до сих пор не может в это поверить.

    Другой военнослужащий, Евгений, также выразил признательность президенту, Министерству обороны, своим родственникам и гражданам России, которые оказали поддержку в их возвращении, передает ТАСС.

    Военнослужащий Владимир в свою очередь отметил теплый прием, оказанный ему и его товарищам, и выразил благодарность за то, что их не забыли и активно способствовали их освобождению. Особенно эмоционально Владимир рассказал о своем желании воссоединиться с семьей. Он отметил, что позвонил своей матери, которая была очень рада. Он подчеркнул, что молитвы матери помогли ему пережить плен, и выразил огромное желание поскорее обнять своих родных, особенно дочерей, которых он назвал своими «принцессами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переговорный процесс между Россией и Украиной позволил освободить 175 российских военнослужащих. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.

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    19 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Число раненых в Горловке после обстрела выросло до 11 человек

    Мэр Горловки сообщил о 11 раненых в результате обстрела ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество раненых мирных жителей при обстреле Горловки ВСУ увеличилось до одиннадцати человек, о чем проинформировал мэр города Иван Приходько.

    По его словам, количество раненых в результате обстрела Вооруженными силами Украины Горловки возросло до 11 человек, сообщает РИА «Новости». Приходько ранее информировал о девяти раненых.

    Он подчеркнул, что среди пострадавших – мирные жители. В результате обстрела также была повреждена маршрутка «Газель» маршрута № 100, расположенная в Центрально-Городском районе Горловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела пострадали четыре мирных жителя в Горловке. Также сообщалось, что при этом обстреле пострадал подросток. Ранее российские войска уничтожили диверсантов ВСУ под Горловкой.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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