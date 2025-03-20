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Минобороны сообщило о 132 сбитых беспилотниках за ночь
Силы ПВО за ночь уничтожили 132 украинских беспилотника
Российское Министерство обороны сообщило о сбитии 132 украинских беспилотников за ночь, из которых 54 аппарата были уничтожены в небе над Саратовской областью.
Как сообщает ТАСС, Минобороны России отчиталось о сбитии 132 украинских беспилотников в течение одной ночи. Наибольшая активность беспилотников отмечена над Саратовской областью, где были уничтожены 54 аппарата.
Кроме того, 40 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 22 аппарата над Белгородской областью и 9 – над Ростовской областью. Также по три беспилотника были уничтожены над Курской областью и Республикой Крым, и один над Липецкой областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники совершили атаку на Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области, а Минобороны сообщило о том, что Украина пытается сорвать мирные инициативы Трампа.