Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Британия и Канада пообещали укрепить позиции Украины
Премьеры Великобритании и Канады призвали укрепить позиции Украины перед переговорами
На встрече в Лондоне премьер-министры Великобритании и Канады заявили о необходимости усилить позиции Украины перед будущими переговорами об условиях мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность коллективных усилий союзников.
Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канадского премьер-министра Марка Карни состоялась в Лондоне, передает ТАСС.
Лидеры заявили о необходимости для союзников Украины сделать максимум для укрепления позиций Киева на предстоящих переговорах по мирному урегулированию.
В официальном заявлении канцелярии британского премьера подчеркивается, что Стармер и Карни согласились на необходимость коллективных действий для обеспечения Украине сильной позиции ради достижения справедливого и прочного мира.
Франция и Великобритания стали первыми странами, которые посетил Марк Карни после своего назначения на пост премьер-министра 14 марта. В рамках визита в Лондон Карни провел встречу с британским монархом Карлом III, вместе с которым он посадил клен на территории Букингемского дворца. Это символическое событие подчеркнуло значимость укрепления отношений между странами в текущих международных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения, сообщила газета The Times. Канада решила укрепить связи с Европой из-за противостояния с США.