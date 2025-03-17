Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.8 комментариев
Петросян опроверг сообщения об отмене своих концертов
Народный артист РСФСР Евгений Петросян сообщил, что слухи об отмене его мартовских концертов не соответствуют действительности, и заверил, что его выступления состоятся по плану.
Петросян опубликовал видеообращение на своем официальном Telegram-канале, в котором опроверг слухи об отмене своих концертов в марте. На видео он пояснил: «Я должен внести кое-какую ясность. Дошел до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождетесь!»
В своем обращении Петросян находился на сцене на фоне декораций и подчеркнул, что в данный момент участвует в репетиции, а на следующий день его ожидает большая съемка продолжительностью шесть часов. Артист также выразил недовольство по поводу действий некоторых журналистов, которые, по его мнению, «портят всю картину» его жизни и «сочиняют небылицы в лицах для того, чтобы взбудоражить население», передает ТАСС.
Петросян призвал своих зрителей не верить необоснованным слухам и заверил, что его программы продолжат радовать поклонников и в дальнейшем.
8 марта сообщалось, что Евгений Петросян был госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением в тяжелом состоянии. Позже На фоне сообщений о госпитализации Петросян опубликовал видеопоздравление с 8 марта.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о нахождении артиста в реанимации, заявив, что он действительно госпитализирован, но его состояние не является критическим.