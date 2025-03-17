Петросян опроверг сообщения об отмене своих концертов

Tекст: Дарья Григоренко

Петросян опубликовал видеообращение на своем официальном Telegram-канале, в котором опроверг слухи об отмене своих концертов в марте. На видео он пояснил: «Я должен внести кое-какую ясность. Дошел до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождетесь!»

В своем обращении Петросян находился на сцене на фоне декораций и подчеркнул, что в данный момент участвует в репетиции, а на следующий день его ожидает большая съемка продолжительностью шесть часов. Артист также выразил недовольство по поводу действий некоторых журналистов, которые, по его мнению, «портят всю картину» его жизни и «сочиняют небылицы в лицах для того, чтобы взбудоражить население», передает ТАСС.

Петросян призвал своих зрителей не верить необоснованным слухам и заверил, что его программы продолжат радовать поклонников и в дальнейшем.

8 марта сообщалось, что Евгений Петросян был госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением в тяжелом состоянии. Позже На фоне сообщений о госпитализации Петросян опубликовал видеопоздравление с 8 марта.

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о нахождении артиста в реанимации, заявив, что он действительно госпитализирован, но его состояние не является критическим.