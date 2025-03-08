Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.28 комментариев
Стало известно об экстренной госпитализации Петросяна в Москве
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Петросяна в Москве
Известный телеведущий и юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Москве из-за желудочно-кишечного кровотечения, его состояние оценивается как тяжелое.
Петросян был экстренно госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Рен-ТВ».
По информации канала, артист находится в реанимации, и его состояние оценивается как тяжелое.
Согласно информации из Telegram-канала «112», Петросяну стало плохо утром, после чего его близкие вызвали скорую помощь.
Медики, прибывшие на место, приняли решение о немедленной госпитализации.
Как уточняется, врачи проводят необходимые медицинские мероприятия для стабилизации состояния Петросяна.
Пока дополнительная информация о его состоянии не сообщается.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.