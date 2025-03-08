Жена Петросяна опровергла слухи о нахождении артиста в реанимации

Супруга Петросяна опровергла слухи о нахождении артиста в реанимации, но подтвердила госпитализацию

Tекст: Мария Иванова

Брухунова выступила с заявлением относительно слухов о здоровье мужа. Она подчеркнула, что информация о нахождении Петросяна в реанимации в критическом состоянии является фейком, передает ТАСС.

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии – фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет», – заявила Брухунова в видео, размещенном на платформе Instagram*, признанной экстремистской в России.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян был госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением в тяжелом состоянии.

На фоне сообщений о госпитализации Петросян опубликовал видеопоздравление с 8 марта.