Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
Жена Петросяна опровергла слухи о нахождении артиста в реанимации
Супруга Петросяна опровергла слухи о нахождении артиста в реанимации, но подтвердила госпитализацию
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о нахождении артиста в реанимации, заявив, что он действительно госпитализирован, но его состояние не является критическим.
Брухунова выступила с заявлением относительно слухов о здоровье мужа. Она подчеркнула, что информация о нахождении Петросяна в реанимации в критическом состоянии является фейком, передает ТАСС.
«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии – фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни, но к Петросяну это никакого отношения не имеет», – заявила Брухунова в видео, размещенном на платформе Instagram*, признанной экстремистской в России.
Ранее сообщалось, что Евгений Петросян был госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением в тяжелом состоянии.
На фоне сообщений о госпитализации Петросян опубликовал видеопоздравление с 8 марта.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ