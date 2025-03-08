Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
Петросян поздравил женщин с 8 марта на фоне слухов о госпитализации
Юморист Евгений Петросян опубликовал поздравление с 8 марта на фоне слухов о госпитализации
Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян, на фоне сообщений о его госпитализации, опубликовал видеопоздравление с 8 марта.
Петросян опубликовал поздравление в своем профиле в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ) с Международным женским днем, передает РИА «Новости».
«Этот день нужно расценивать, как любовь мужчин к женщинам», – заявил юморист.
Ранее СМИ сообщили, что Евгений Петросян был госпитализирован в Москве с диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение», его состояние оценивается как тяжелое.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ