Песков отметил уникальную поддержку Путина россиянами

Песков подчеркнул уникальную консолидацию россиян вокруг Путина

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Путин пользуется уникальной поддержкой населения. Он отметил, что сравнивать его с другими лидерами было бы некорректно, поскольку Путин консолидирует вокруг себя россиян особым образом. Этот комментарий был сделан в ответ на вопрос журналиста, который провел параллели между поездками на фронт Иосифа Сталина и визитами Путина в приграничные регионы, передает ТАСС.

«Путин сам принимает решения в русле того, что считает целесообразным на текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми», – подчеркнул Песков.

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин изменил рабочий график и решил посетить Курскую область вместо запланированного совещания по экономическим вопросам.

Результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что доверие к президенту России Владимиру Путину возросло на два процентных пункта и достигло 83%.