Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
Песков отметил уникальную поддержку Путина россиянами
Песков подчеркнул уникальную консолидацию россиян вокруг Путина
Президент России Владимир Путин обладает уникальной поддержкой населения и и сравнить его с кем-либо некорректно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин пользуется уникальной поддержкой населения. Он отметил, что сравнивать его с другими лидерами было бы некорректно, поскольку Путин консолидирует вокруг себя россиян особым образом. Этот комментарий был сделан в ответ на вопрос журналиста, который провел параллели между поездками на фронт Иосифа Сталина и визитами Путина в приграничные регионы, передает ТАСС.
«Путин сам принимает решения в русле того, что считает целесообразным на текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми», – подчеркнул Песков.
Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин изменил рабочий график и решил посетить Курскую область вместо запланированного совещания по экономическим вопросам.
Результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что доверие к президенту России Владимиру Путину возросло на два процентных пункта и достигло 83%.