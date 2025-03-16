После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».51 комментарий
Песков раскрыл изменения в графике Путина перед поездкой в Курскую область
Песков сообщил о личном решении Путина изменить график и посетить Курскую область
Президент России Владимир Путин изменил рабочий график и решил посетить Курскую область, вместо запланированного совещания по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что в рабочем графике президента на среду стояло совещание по экономическим вопросам. «Но президент принял другое решение», – сказал Песков, комментируя поездку Путина в Курскую область. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Зарубина, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что поездка президента в Курскую область потребовала определенной логистической и технологической подготовки. «Они не могут проходить без подготовки определенной и логистической, и технологической», – сказал Песков, комментируя детали визита.
«В то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим верховным главнокомандующим», добавил он, отвечая на вопрос, насколько непредсказуемыми являются такие поездки Путина, как в Курскую область.
Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. В среду российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.
В пятницу Минобороны сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.