  • Новость часаСтраны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
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    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    4 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    29 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    9 комментариев
    14 марта 2025, 11:08 • Новости дня

    Опрос показал рост доверия россиян к Путину

    Опрос показал рост доверия россиян к Путину до 83%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что доверие к президенту России Владимиру Путину возросло на 2 процентных пункта и достигло 83%.

    Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» с 7 по 9 марта среди 1,5 тыс. россиян, показал, что уровень доверия к президенту Владимиру Путину увеличился на 2 процентных пункта и теперь составляет 83%, передает ТАСС.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 2 п.п.). Также большинство населения (83% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – говорится в сообщении соцслужбы.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников опроса, что остается без изменений по сравнению с предыдущей неделей. При этом 59% опрошенных, что на 1 процентный пункт меньше, чем ранее, заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» также вырос на 2 процентных пункта, достигнув 46%. Поддержка КПРФ снизилась на 2 процентных пункта до 7%, ЛДПР потеряла 1 процентный пункт и теперь имеет 8% поддержки. Поддержка «Справедливой России – За правду» осталась на уровне 3%, в то время как «Новые люди» увеличили свою поддержку на 1 процентный пункт, также до 3%.

    На прошлой неделе уровень доверия россиян Путину составил 81%.

    13 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы

    Путин указал на неясные нюансы условий прекращения боевых действий

    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    «Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС.



    Путин также прокомментировал готовность Украины к прекращению боевых действий. «Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – сказал президент. А она, отметил президент, стремительно меняется в пользу РФ. 

    По его словам, если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование ВСУ в Курской области, то выйти из окружения оставшиеся там украинские войска не смогут. «Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», – сказал глава государства.

    Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил глава государства. В связи с этим Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.

    «Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» – сказал глава государства.

    Коментарии (52)
    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


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    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

    Коментарии (8)
    13 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что если Россия договорится с США, Украине и Европе грозят серьезные последствия.

    Если Россия и США договорятся, то Украине и Европе настанет «труба», заявил Лукашенко, сообщает официальный сайт президента России.

    «Если россияне, Россия договорится с США – «труба» Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела себя и ведет себя до сих пор – пока в СМИ, [но,] наверное, так и будет – недальновидно. Самое главное: в очередной раз, пообещав, нас обвести вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы», – заявил Лукашенко.

    «Я уже говорил, Владимир Владимирович, что в этой ситуации, когда о Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть – три славянских народа всегда жили в нормальной ситуации, – сесть и договориться. Вот посмотрите: никто Украине помогать не будет. Что, в начале войны по редкоземельным металлам ставился вопрос американцами? Нет. А сейчас поставили», – добавил белорусский лидер.

    «И черноземы повезут, и редкоземельные материалы, и дай бог, чтобы все остальное не вывезли. Поэтому он ещё сюда вернется – не он, так новый, другой президент – и будет опираться здесь на наши внутренние силы», – сказал Лукашенко.

    Путин добавил: «Если США и РФ договорятся в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена, это пойдет им на пользу – будут получать дешевый российский газ».

    Ранее Путин и Лукашенко в совместном заявлении осудили агрессивно-конфронтационную политику Евросоюза, санкции и вмешательство ЕС во внутренние дела России и Белоруссии, отметив нарушение Устава ООН.


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    13 марта 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин заявил, что у ВСУ в Курской области остается выбор сдаться или погибнуть

    Путин заявил о выборе для окруженных украинских военных в Курской области сдаться или погибнуть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные в Курской области могут сдаться в плен или погибнуть, поскольку все пути выхода заблокированы, а техника оставлена.

    «Они пытаются выйти оттуда (из Курской области – прим. ВЗГЛЯД) небольшими группами по два-три человека, потому что все находится под нашим полным боевым контролем. Техника брошена полностью, вывезти ее невозможно. Она там и останется, это уже гарантировано. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. Накануне российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе, что делает невозможным выход украинских войск из окружения.

    «Там (в Курской области) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин был в военной форме в Курской области

    Песков: Путин счел необходимым быть в военной форме в Курской области

    Песков объяснил, почему Путин был в военной форме в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин счел необходимым в ходе посещения штаба в Курской области быть в военной форме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», – пояснил Песков, отвечая на вопрос о появлении Путина в пункте управления Курской группировкой в военной форме, передает ТАСС.

    Он не ответил на то, собирается ли президент носить погоны, но напомнил, что глава государства полковник.

    Напомним, 12 марта Путин прибыл в командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    В ходе выступления президент подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, но указал, что иностранные наемники украинской армии не подпадают под действия Женевской конвенции.

    Коментарии (8)
    13 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин: ВСУ могут использовать 30-дневное перемирие для перевооружения и мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может воспользоваться временным перемирием, чтобы получить больше оружия и провести принудительную мобилизацию, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие?» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что мобилизованные на Украине успеют за 30 дней пройти подготовку.

    Вместе с тем глава российского государства высказался в пользу прекращения боевых действий, если они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

    До этого помощник Путина Юрий Ушаков пояснял, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России.

    Коментарии (11)
    13 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме

    Песков: Появление Путина в форме сигнализировало о решимости завершить операцию в Курской области

    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что появление Владимира Путина в военной форме символизирует намерение завершить операцию по освобождению Курской области в ближайшее время.

    Об этом представитель Кремля заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    «Сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению на отдельном участке в Курской области», – сказал он.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где появился в штабе группировки в военной форме.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы.

    Коментарии (7)
    13 марта 2025, 18:47 • Новости дня
    Путин: Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить
    Путин: Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Россия поддерживает 30-дневное перемирие, но вопрос в том, что делать с участком украинского вклинения в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который находится в России с официальным визитом.

    Ранее Владимир Путин заявил о согласии России с предложениями прекратить боевые действия, при условии, что они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Стало известно о запланированной встрече Путина с Уиткоффом в закрытом формате
    Стало известно о запланированной встрече Путина с Уиткоффом в закрытом формате
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил о запланированной на сегодняшний вечер встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    По словам Ушакова, встреча пройдет в закрытом формате, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, самолет Gulfstream G650, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. Ранее Ушаков не исключил встречу Путина с Уиткоффом.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Путин сформулирует позицию России по перемирию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине.

    Президент России Владимир Путин сам определит официальную позицию России относительно временного перемирия на Украине на фоне наступления ВС России. Об этом рассказал помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США.

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что Москва рассматривает временное перемирие как поспешное действие и передышку для украинских военных.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    Коментарии (29)
    14 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Les Echos: Путин не упомянул европейских лидеров в речи о прекращении огня

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в заявлении о возможном прекращении огня на Украине отметил лидеров стран БРИКС, однако не упомянул глав европейских государств, пишет французская газета Les Echos.

    По данным издания, президент России, обсуждая перспективы прекращения огня на Украине, отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, активно участвуют в процессе урегулирования конфликта. Он отметил лидеров Южной Африки, Китая, Индии и Бразилии, передает РИА «Новости».

    Эти страны входят в состав БРИКС, что, по мнению Путина, указывает на их значимую роль в мировых делах.

    В то же время Путин ни разу не упомянул лидеров европейских стран, игнорируя их попытки участия в разрешении кризиса на Украине.

    Французская газета подчеркнула, что отсутствие упоминания о Европе может указывать на изменение расстановки сил и акцентов в международной политике России.

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    Коментарии (2)
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