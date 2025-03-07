Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%
Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 81%. 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину неизменно высокий – 81% респондентов выразили доверие главе государства, передает ТАСС.
Вместе с тем, 82% участников опроса оценивают работу Владимира Путина на посту президента положительно, этот показатель также остался без изменений за неделю.
Кроме того, 57% респондентов дали положительную оценку работе правительства в целом, а 60% опрошенных заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (плюс 3 п.п.).
Что касается политических предпочтений, уровень поддержки «Единой России» снизился на 3 процентных пункта и составил 44%. КПРФ и ЛДПР получили по 9% поддержки (плюс 1 п.п. у коммунистов, у ЛДПР без изменений). «Справедливая Россия – За правду» получила 3% голосов, как и ранее, а партия «Новые люди» получила 2%, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущими данными.
Опрос проводился в период с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. опрошенных жителей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю.