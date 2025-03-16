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    Трамп начал маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке
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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    56 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    23 комментария
    16 марта 2025, 16:31 • Новости дня

    Спецпосланник США сообщил о возможном разговоре Трампа и Путина на следующей неделе

    Спецпосланник Уиткофф сообщил о возможном звонке Трампа и Путина на следующей неделе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут провести телефонный разговор на наступающей неделе, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN.

    Уиткофф, что ожидается звонок между двумя президентами, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», – заявил Уиткофф в эфире CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

    14 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области

    Путин в ответ на просьбу Трампа предложил приказать ВСУ в Курской области сдаться

    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области.

    «Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сказал Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.

    Президент отметил, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм.

    «Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», – сказал Путин.

    «Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», – подчеркнул президент.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    13 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы

    Путин указал на неясные нюансы условий прекращения боевых действий

    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    «Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС.



    Путин также прокомментировал готовность Украины к прекращению боевых действий. «Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – сказал президент. А она, отметил президент, стремительно меняется в пользу РФ. 

    По его словам, если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование ВСУ в Курской области, то выйти из окружения оставшиеся там украинские войска не смогут. «Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», – сказал глава государства.

    Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил глава государства. В связи с этим Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.

    «Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» – сказал глава государства.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    14 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    Опрос показал рост доверия россиян к Путину

    Опрос показал рост доверия россиян к Путину до 83%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что доверие к президенту России Владимиру Путину возросло на 2 процентных пункта и достигло 83%.

    Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» с 7 по 9 марта среди 1,5 тыс. россиян, показал, что уровень доверия к президенту Владимиру Путину увеличился на 2 процентных пункта и теперь составляет 83%, передает ТАСС.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 2 п.п.). Также большинство населения (83% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – говорится в сообщении соцслужбы.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников опроса, что остается без изменений по сравнению с предыдущей неделей. При этом 59% опрошенных, что на 1 процентный пункт меньше, чем ранее, заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» также вырос на 2 процентных пункта, достигнув 46%. Поддержка КПРФ снизилась на 2 процентных пункта до 7%, ЛДПР потеряла 1 процентный пункт и теперь имеет 8% поддержки. Поддержка «Справедливой России – За правду» осталась на уровне 3%, в то время как «Новые люди» увеличили свою поддержку на 1 процентный пункт, также до 3%.

    На прошлой неделе уровень доверия россиян Путину составил 81%.

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    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

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    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    14 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг в ходе телефонного разговора обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о пощаде для полностью окруженных в Курской области сил ВСУ.

    «В этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками – и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», – говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп написал, что провел 13 марта телефонный разговор с Путиным. Американский лидер заявил о высоких шансах на разрешение конфликта вокруг Украины. «У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу», – сообщил он.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. В среду российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

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    14 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Претензии Украины на контроль ЗАЭС не имеют связи с реальностью

    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская сторона нуждается в Запорожской АЭС, поскольку постройка компенсирующих мощностей для Киева – почти неподъемная задача. Поэтому офис Владимира Зеленского «тянет ручки к утраченным территориям», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    «Запорожская АЭС по-своему уникальна: она расположена на территории России, а основные потребители электроэнергии, вырабатываемой станцией, – за Днепром. Речь идет о таких городах, как Днепропетровск, Кривой Рог, и далее на север вплоть до киевской агломерации», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, Дональд Трамп неслучайно сказал, что Вашингтон в контексте урегулирования конфликта обсуждает контроль над ЗАЭС. «Она представляет обоюдный интерес как для Киева, так и для Москвы», – указал собеседник. Так, украинская сторона нуждается в Запорожской станции, поскольку для нее постройка компенсирующих мощностей, сооружение каких-то дополнительных линий электропередач – почти неподъемная задача, требующая серьезных инвестиций.

    Вот офис Владимира Зеленского и «тянет ручки к утраченным территориям», ставя перед американскими посредниками вопрос о статусе ЗАЭС, считает эксперт. «Вероятно, Киев настаивает на двух вариантах – или украинский статус станции, или экстерриториальный. На мой взгляд, это не более чем пожелания руководства Украины, которые не имеют связи с реальностью», – детализировал Анпилогов.

    Он подчеркнул: ни одно из двух предложений офиса Зеленского не выгодно России ни по экономическим, ни по политическим, ни по военным соображениям. «Присутствие Украины на левом берегу Днепра контрпродуктивно», – добавил собеседник.

    Аналитик не исключает, что Москва и Вашингтон также могли касаться темы Запорожской АЭС. «Россия – до тех пор, пока станция не будет интегрирована в общую энергосистему страны – заинтересована в том, чтобы продавать электроэнергию на Украину», – предполагает эксперт.

    Кроме того, такие поставки станут своего рода «точкой привязки». «Если киевские власти рассчитывают на электроэнергию с ЗАЭС, то им следует вести себя более адекватно по отношению к соседу, который в ином случае этот "рубильник" может повернуть», – уточнил собеседник.

    «Для Соединенных Штатов вопрос по станции – это точка переговоров. Трамп – бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», – продолжил аналитик.

    По его мнению, то, что Трамп упомянул тему контроля над ЗАЭС, показывает – переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования». «Этот вопрос неизбежно найдет отражение в документах, в том числе в мирном договоре», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что в контексте урегулирования украинского кризиса обсуждает с Киевом контроль над «очень большой электростанцией». Он не уточнил ее название. Речь, по всей видимости, шла о Запорожской АЭС – это самая крупная атомная станция в Европе, на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

    «Знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявил президент США в Белом доме, его слова приводит The Independent.

    Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов.

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    15 марта 2025, 10:16 • Новости дня
    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью
    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Во время общения с прессой в США журналистка случайно задела микрофоном лицо президента Трампа, что вызвало его комментарий.

    Инцидент с микрофоном произошел во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами, передает RT.

    Журналистка, стремясь задать вопрос, слишком близко приблизила микрофон к лицу Трампа и случайно задела его по губам и щеке.

    Трамп отреагировал на произошедшее с юмором и прокомментировал ситуацию, отметив, что «она только что стала предметом большой истории сегодня вечером».

    После инцидента журналистка принесла свои извинения.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

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    13 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России

    Correctiv: США обсуждают с Россией и Германией покупку «Северных потоков»

    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» для возобновления поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине, пишет немецкое издание Correctiv.

    Немецкое издание Correctiv пишет, что обсуждения продолжаются уже несколько месяцев. Помимо «Северных потоков», американская сторона проявляет интерес к дочерней компании «Роснефти» в Германии, передает «Газета.Ru».

    Эта компания владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который получает нефть по трубопроводу «Дружба». Также речь идет о возможном приобретении меньших долей в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

    Ранее СМИ писали, что Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу.

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    15 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным

    Трамп опроверг сообщения о длительном ожидании Уиткоффа встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф ожидал девять часов встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп назвал сообщения о длительном ожидании спецпосланником Стивом Уиткоффом встречи с президентом России Владимиром Путиным фейковыми новостями. Он подчеркнул, что указанные в СМИ девять часов ожидания не имеют под собой оснований и являются попыткой унизить представителя США, передает РИА «Новости».

    «Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», – написал президент США в социальной сети Truth Social.

    Он возмутился, что в очередной раз СМИ были нечестными. Трамп добавил, что помимо встречи с Путиным Уиткофф провел и другие продуктивные переговоры с представителями России, которые заняли время, но оказались очень успешными.

    «С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!», – отметил Трамп, заверяя, что вся поездка имела положительные результаты.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что якобы Уиткоффу пришлось несколько часов ждать встречи с Владимиром Путиным после переговоров с Александром Лукашенко.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

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    15 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Меркель заявила о восхищении Трампа Россией

    Экс-канцлер Германии Меркель заявила о восхищении Трампа Россией как ядерной державой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, как мощная ядерная держава с обширными природными ресурсами, вызывает определенное восхищение у Дональда Трампа, но он не намерен уступить Москве, заявила в интервью Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель выразила мнение, что Россия как мощная ядерная держава вызывает определенное восхищение у президента США. Она подчеркнула, что наличие у России огромных ресурсов и ядерного потенциала делает ее привлекательной для Трампа, передает ТАСС.

    Однако, по словам Меркель, это не означает, что Трамп намерен оказать России какую-либо услугу. Экс-канцлер считает, что интересы Трампа сосредоточены прежде всего на укреплении позиций США и продвижении лозунга «Сделать Америку снова великой».

    Меркель также подчеркнула важность учета интересов России в международных делах, отметив, что необходимо обсуждать и российские интересы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом назвал непростым процесс восстановления отношений с США.

    До этого Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, и подчеркнула важность продолжения дискуссий об интересах России, включая вопросы НАТО.

    В то же время Меркель заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

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    14 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть

    Bloomberg: Истечение лицензии на расчеты через подсанкционные банки затормозит доходы России

    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истечение лицензии на расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки может замедлить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg.

    Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман подчеркнул, что это может значительно затормозить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg. Он пояснил: «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод или нефтетрейдер, вам будет сложно оплатить российскую нефть и газ в долларах или других западных валютах».

    Последствия истечения лицензии остаются неясными, так как многие покупатели российских энергоносителей могли уже приспособиться к новым условиям, пишет агентство. Они могли выполнить ограничения санкций или найти альтернативные способы оплаты, чтобы обойти западные санкции, полагают эксперты.

    Бывший чиновник казначейства и партнер компании Oliver Wyman Дэниел Таннебаум отметил, что ужесточение условий, безусловно, происходит, но остается неясным, насколько оно повлияет на количество твердых долларов или стоимость фактической торговли нефтью. Он добавил, что объем операций, прошедших через этот канал, также не поддается определению.

    Ранее стало известно, что США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

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