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    Китай проиграл США битву за Филиппины
    «Простите меня»: Найден предсмертный дневник женщины в селе под Суджей
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области
    Дрон-перехватчик установил рекорд скорости в Запорожской области (видео)
    Зеленский заявил о боевом применении ракеты «Длинный Нептун»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    39 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    18 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    53 комментария
    15 марта 2025, 17:54 • Новости дня

    Истребитель НОАК разбился на учениях в Хайнане

    Истребитель НОАК потерпел крушение на учениях близ Цзялая, пилот выжил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Китае на военных учениях в провинции Хайнань разбился истребитель НОАК, пилот успел катапультироваться и остался жив.

    Как передает ТАСС, инцидент произошел 15 марта около 13:30 по местному времени, когда истребитель Народно-освободительной армии Китая выполнял задачи в рамках военных учений. Самолет потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Цзялай, расположенного в провинции Хайнань на юге страны.

    Пилот успел вовремя катапультироваться и не пострадал. Это стало известно из сообщения, опубликованного Южной зоной боевого командования НОАК в социальной сети «Вичат». По данным командования, на месте происшествия ведутся работы по выяснению причин крушения и оценке ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае разбился пилотируемый женщиной истребитель, а пилот разбившегося в Китае истребителя успел катапультироваться.

    14 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области

    Путин в ответ на просьбу Трампа предложил приказать ВСУ в Курской области сдаться

    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области.

    «Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сказал Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.

    Президент отметил, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм.

    «Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», – сказал Путин.

    «Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», – подчеркнул президент.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Коментарии (41)
    15 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области

    Силовики задержали солдат ВСУ в форме бойцов РФ в населенных пунктах Курской области

    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области силовики и военная полиция задерживают украинских солдат, переодетых в российских военнослужащих, в освобожденных населенных пунктах благодаря помощи местных жителей, информирующих о подозрительных лицах.

    Силовые структуры и органы военной полиции задержали украинских военнослужащих в освобожденных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. Эти солдаты, переодевшиеся в российскую военную форму, пытались скрыться среди гражданских.

    По словам источника агентства, оставшиеся в живых боевики ВСУ пытаются маскироваться в гражданской одежде. Однако их маскировка не всегда успешна благодаря оперативной помощи местных жителей, которые сообщают о подозрительных личностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, а также использовали российскую форму для диверсий. В Курске имам рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ.

    Коментарии (14)
    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

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    14 марта 2025, 21:29 • Новости дня
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский своими заявлениями о завершении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области фактически признал, что ее целью было убийство мирных граждан, гибель и сдача в плен собственных военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский заявлениями о том, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила», признал, по сути, что цели состояли в убийстве мирных граждан.

    «Задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше вэсэушников и сдать в плен оставшихся украинцев?» – задала вопрос дипломат.

    В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ против мирных граждан в области и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ выполнили свои задачи в Курской области, намекнув на отступление из региона.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа предложил украинским военным, окруженным в Курской области сдаться, а также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Президент США ранее заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    15 марта 2025, 13:29 • Новости дня
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном селе Мартыновка Курской области обнаружили дневник местной жительницы, в котором она описывает ее последние дни жизни в условиях оккупации и прощается со своими близкими.

    В селе Мартыновка Курской области российские бойцы обнаружили предсмертный дневник местной жительницы, передает ТАСС.

    Женщина вела записи, чтобы передать родственникам свои последние мысли и переживания о жизни в условиях оккупации.

    «В хате три градуса тепла, скоро конец… Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет», – написано в дневнике.

    В своем дневнике она обращается к внучке Елене с пожеланиями здоровья и счастья, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась.

    «Лена... Завтра <...> твой день рождения... Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего», – пишет жительница Мартыновки.

    В одном из последних записей она отметила, что в доме было всего три градуса тепла, а окна выбиты.

    «Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере.. ни газа нет, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей – халата, платков, скатертей, покрывал», – описано в дневнике.

    В дневнике описаны размышления женщины о скорой смерти, она добавила, что прожила «много лет, хоть не хорошо».

    В заключение жительница села попросила, чтобы после войны родные похоронили ее останки рядом с родственницей Светланой.

    «Поставьте крест и фотографию», – написала она.

    Также женщина просила близких простить ее и добавила, что она сама «всех прощает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Мартыновки в Курской области, спасшую внука из плена, нашли погибшей. При ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

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    15 марта 2025, 15:19 • Новости дня
    Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ
    Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об операции спецназа «Ахмат» по захвату двух украинских военнослужащих в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры двух военнослужащих ВСУ, захваченных в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области.

    Кадыров отметил, что украинские солдаты, решившие укрыться в погребе, были обнаружены и задержаны спецназом.

    В ходе операции стало известно, что более предусмотрительные военнослужащие ВСУ попытались скрыться, однако не смогли уйти от российских связистов, которые задержали двух мобилизованных.

    Отмечается, что обучение украинских солдат перед отправкой в зону боевых действий было символическим и не обеспечивало необходимой боевой подготовки.

    Кадыров также отметил, что захваченные украинские солдаты остались живы и их жизни ничего не угрожает.

    Глава Чечни пожелал российским бойцам удачи в дальнейших операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен российским военнослужащим в Курской области . В связи с этим в Кремле отметили, что для военнослужащих ВСУ сокращается время, необходимое для сдачи в плен.

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    15 марта 2025, 10:16 • Новости дня
    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью
    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Во время общения с прессой в США журналистка случайно задела микрофоном лицо президента Трампа, что вызвало его комментарий.

    Инцидент с микрофоном произошел во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами, передает RT.

    Журналистка, стремясь задать вопрос, слишком близко приблизила микрофон к лицу Трампа и случайно задела его по губам и щеке.

    Трамп отреагировал на произошедшее с юмором и прокомментировал ситуацию, отметив, что «она только что стала предметом большой истории сегодня вечером».

    После инцидента журналистка принесла свои извинения.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

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    15 марта 2025, 08:31 • Новости дня
    Sky News: Уиткоффу пришлось ждать встречи с Путиным после переговоров с Лукашенко

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф ждал встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за переговоров с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает Sky News.

    По данным британского канала, Уиткофф вынужден был ожидать встречи с Путиным из-за переговоров с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Встреча Уиткоффа с Путиным прошла за закрытыми дверями, когда уже стемнело. 

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

    Песков также заявил, что заявления Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

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    14 марта 2025, 20:42 • Новости дня
    Медведев: У киевского режима еще есть шанс спасти своих военных в Курской области
    Медведев: У киевского режима еще есть шанс спасти своих военных в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сохранить жизни украинским военным в Курской области при их сдаче в плен. У киевского режима остается шанс спасти своих солдат, дав им команду сложить оружие, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза, комментируя ответ президента России Владимира Путина на просьбу Трампа пощадить ВСУ в Курской области, подчеркнул, что Россия предлагает гуманное решение для украинских военных, гарантирующее им жизнь и достойное обращение в случае сдачи оружия.

    «Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», – написал Медведев в Telegram-канале.

    «У кровавого режима киевских подонков еще есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали», – добавил зампред Совбеза.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие. Ранее Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    15 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа из пяти украинских пограничников, входящих в состав третьего погранотряда ГПС Украины, добровольно сдалась в плен российским бойцам группировки войск «Запад», передает РИА «Новости».

    Это произошло в районе Красное Первое в Харьковской области, там, где российские силы наступают на купянском направлении.

    Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники, дислоцированные в этом районе, решили сдаться без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

    Коментарии (3)
    15 марта 2025, 06:35 • Новости дня
    Энергосистема Кубы вышла из строя

    Tекст: Антон Антонов

    На Кубе произошла авария, которая привела к отключению национальной электрической системы, сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности.

    Национальная энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции Дьесмеро. В результате инцидента на западе страны произошло значительное снижение генерации, что привело к сбою национальной электрической системы. Министерство также сообщило в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что восстановительные работы уже начались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный сбой в электроэнергетике Кубы также произошел осенью. Тогда Россия оказала экстренную помощь Кубе, отправив 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование для восстановления энергетического сектора на сумму 62 млн долларов.

    Коментарии (3)
    15 марта 2025, 10:18 • Новости дня
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложение президента России сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, времени для его принятия остается все меньше.

    Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина о сдаче оружия украинскими формированиями в Курской области остается в силе. Однако, по словам Пескова, время для его реализации «сокращается, как шагреневая кожа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России в плен. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у киевского режима остается шанс спасти своих солдат, дав им команду сложить оружие остается. Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ.

    Коментарии (47)
    15 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились новые кадры магазина «Пятерочка» в Судже. Ранее этот объект стал одним из символов мародерства ВСУ в Курской области.

    Советник Главы Республики Крым Александр Талипов в своих соцсетях опубликовал новые кадры магазина «Пятерочка» в городе Суджа. Сам магазин использовался войсками противника как объект для фотосессий и превратился в символ мародерства.

    Публикация новых кадров породила дискуссию в соцсетях о дальнейшей судьбе магазина. Одни пользователи предлагают превратить магазин в музей, посвященный украинскому терроризму. Они считают, что это поможет сохранить историческую память и привлечет внимание общественности к событиям, происходящим в рамках украинского кризиса.

    Другие пользователи склоняются к реконструкции магазина, предлагая сделать его более современным и привлекательным, чтобы он продолжил выполнять свою основную функцию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.

    Позднее украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

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    15 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан представил 12 условий Европейскому союзу, включая требования по национальному суверенитету и мирному сосуществованию без Украины.

    В первую очередь Орбан указал на необходимость создания «Европы наций», передает РИА «Новости».

    Также он подчеркнул важность равенства перед законом для всех стран-участников ЕС.

    Другим ключевым условием стало восстановление полномочий, которые, по его словам, были незаконно отняты у наций.

    Помимо прочего, Орбан призвал обеспечить национальный суверенитет и сильное право вето для правительств.

    Кроме того, венгерский премьер предложил выдворить агентов Джорджа Сороса и убрать коррумпированных лоббистов из парламента.

    Также среди требований Венгрии значилась ликвидация долга ЕС, чтобы не оставлять его будущим поколениям.

    Премьер призвал к усиленной защите границ, недопущению нелегальных мигрантов и их выдворению.

    Он также подчеркнул необходимость остановить поток коррумпированных денег в государства Евросоюза и запретить «противоестественное перевоспитание детей», сохраняя христианское наследие Европы.

    В заключение Орбан заявил, что Венгрия требует мира в Европе и союза, который не будет включать Украину.

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.

    Коментарии (7)
    15 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Дрон-перехватчик установил рекорд скорости в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат» достиг скорости 318 километров в час, что является рекордом для беспилотников данного типа.

    В Запорожской области прошли испытания дрона-перехватчика разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат», сообщает РИА «Новости». Дрон смог развить скорость 318 км/ч, что стало рекордом для беспилотников этого типа. Руководитель группы разработчиков с позывным «Чапай» отметил, что дрон способен двигаться со скоростью, сравнимой с болидом «Формулы-1».

    По словам «Чапая», этот дрон предназначен для перехвата вражеских беспилотников, включая самолетного типа, которые атакуют тыловые районы России.

    Важной особенностью дрона-перехватчика является наличие собственной боевой части. «Чапай» также отметил, что в скором времени появится версия с автоматом захвата цели, что повысит эффективность поражения вражеских объектов.Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

    Коментарии (3)
    15 марта 2025, 06:55 • Новости дня
    Ульянов разъяснил отношение России к иностранным «миротворцам» на Украине

    Ульянов указал на отказ России считать «гипотетические» иностранные контингенты на Украине «миротворцами»

    Ульянов разъяснил отношение России к иностранным «миротворцам» на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет.

    Как отметил Ульянов со ссылкой на СМИ, «в Великобритании заявили, что Россия не в состоянии отказаться от присутствия «миротворцев» на Украине». Он подчеркнул, что такое мнение «неверно». «Воинские контингенты гипотетически могут быть размещены, но они будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)», – пояснил Ульянов в Telegram.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что появление «миротворческого» контингента Евросоюза на украинской территории станет прямым вовлечением в конфликт с Россией.


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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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