После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
Истребитель НОАК разбился на учениях в Хайнане
Истребитель НОАК потерпел крушение на учениях близ Цзялая, пилот выжил
В Китае на военных учениях в провинции Хайнань разбился истребитель НОАК, пилот успел катапультироваться и остался жив.
Как передает ТАСС, инцидент произошел 15 марта около 13:30 по местному времени, когда истребитель Народно-освободительной армии Китая выполнял задачи в рамках военных учений. Самолет потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Цзялай, расположенного в провинции Хайнань на юге страны.
Пилот успел вовремя катапультироваться и не пострадал. Это стало известно из сообщения, опубликованного Южной зоной боевого командования НОАК в социальной сети «Вичат». По данным командования, на месте происшествия ведутся работы по выяснению причин крушения и оценке ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае разбился пилотируемый женщиной истребитель, а пилот разбившегося в Китае истребителя успел катапультироваться.