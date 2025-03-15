Истребитель НОАК разбился на учениях в Хайнане

Истребитель НОАК потерпел крушение на учениях близ Цзялая, пилот выжил

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, инцидент произошел 15 марта около 13:30 по местному времени, когда истребитель Народно-освободительной армии Китая выполнял задачи в рамках военных учений. Самолет потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Цзялай, расположенного в провинции Хайнань на юге страны.

Пилот успел вовремя катапультироваться и не пострадал. Это стало известно из сообщения, опубликованного Южной зоной боевого командования НОАК в социальной сети «Вичат». По данным командования, на месте происшествия ведутся работы по выяснению причин крушения и оценке ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае разбился пилотируемый женщиной истребитель, а пилот разбившегося в Китае истребителя успел катапультироваться.