Послы ЕС продлили санкции против России

ЕС продлил санкции против России на полгода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Послы 27 стран Евросоюза приняли решение продлить индивидуальные санкции против России еще на шесть месяцев, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters . Из санкционного списка исключили трех умерших россиян, но остальных оставили в числе подлежащих ограничениям.

Несмотря на настойчивость Венгрии, которая выступала за исключение предпринимателя Михаила Фридмана из черного списка, его имя осталось в документе. В результате продления санкций меры охватывают более 2400 физических и юридических лиц из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России. Словакия активно борется за возобновление поставок российского газа. В то же время, в Европе продолжается противостояние между сторонниками Джорджа Сороса и приверженцами Дональда Трампа.