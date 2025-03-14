После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Послы ЕС продлили санкции против России
ЕС продлил санкции против России на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода, исключив из черного списка трех скончавшихся лиц, но сохранив в нем Михаила Фридмана.
Послы 27 стран Евросоюза приняли решение продлить индивидуальные санкции против России еще на шесть месяцев, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters . Из санкционного списка исключили трех умерших россиян, но остальных оставили в числе подлежащих ограничениям.
Несмотря на настойчивость Венгрии, которая выступала за исключение предпринимателя Михаила Фридмана из черного списка, его имя осталось в документе. В результате продления санкций меры охватывают более 2400 физических и юридических лиц из России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России. Словакия активно борется за возобновление поставок российского газа. В то же время, в Европе продолжается противостояние между сторонниками Джорджа Сороса и приверженцами Дональда Трампа.