В Москве стартовал проект «КиберЛюди» по протезированию

Основная цель проекта – поддержка участников специальной военной операции и развитие отечественной промышленности в сфере медицинских технологий и реабилитационного оборудования.

Проект «КиберЛюди» стартовал в 2022 году. Его куратором является депутат Госдумы Мария Василькова. На мероприятие прибыли более 200 участников из различных регионов России. Первый модуль акселератора прошел на площадке АНО «Агентство технологического развития», где министр промышленности и торговли Антон Алиханов выступил с приветственной речью.

Василькова подчеркнула, что акселератор – это уникальная платформа для сотрудничества производителей, научных институтов и государственных структур. Участники программы получат навигатор по мерам государственной поддержки и возможность представления своих проектов. Создание новой экосистемы кооперации станет главным преимуществом программы, позволяя укреплять технологический суверенитет.

Завершением программы станет масштабный форум в июле 2025 года, который пройдет в Москве. На форуме участники обменяются опытом, представят достигнутые результаты и установят новые деловые контакты. Доктор Леонид Брижань выразил готовность стать партнером проекта.