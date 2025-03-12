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Актер Сухоруков перенес операцию на сердце
Актер Виктор Сухоруков перенес операцию из-за острого инфаркта
Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после острого инфаркта миокарда 3 марта, что вынудило его отменить запланированные выступления и начать курс реабилитации в московской клинике.
На данный момент он находится в одной из столичных клиник под наблюдением врачей. Это событие стало причиной отмены спектаклей, которые были запланированы на несколько месяцев вперед. Слухи о проблемах со здоровьем стали появляться в соцсетях после того, как артист внезапно исчез с публичной сцены, сообщает «МК».
Сухоруков сообщил, что операция стала необходимой из-за острого инфаркта миокарда, который произошел 3 марта. Врачи провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. По словам артиста, до этого события он чувствовал себя хорошо и даже планировал поездку в Саратов.
Несмотря на серьезность ситуации, артист находится в хорошем настроении и отметил высокий профессионализм московских врачей, которые провели операцию успешно. Послеоперационный период включает курс реабилитации, из-за чего Сухорукову пришлось приостановить все запланированные выступления в марте. Артист заверил, что чувствует себя хорошо и надеется на скорое восстановление.