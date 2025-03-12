11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место
Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
По словам Левитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
«Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.
После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.