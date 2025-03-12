Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

Tекст: Антон Антонов

По словам Левитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

«Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.