11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Еврокомиссия призвала Европу «готовиться к войнам«
Комиссар ЕК Кубилюс призвал страны Европы «готовиться к войнам»
Еврокомиссия считает, что европейские страны должны «готовиться к войнам» якобы для «предотвращения войны», заявил на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс.
«Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», – приводит слова еврокомиссара ТАСС.
По версии Кубилюса, Россия в течение пяти лет или менее может быть «готова воевать с НАТО». Он считает, что Россия видит всю Европу целью своей агрессии, а европейские страны являются «прифронтовыми государствами».
Еврокомиссар призвал к усиленной поддержке Украины, считая, что мир можно достичь только через демонстрацию силы со стороны «сильной Европы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.