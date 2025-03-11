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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    41 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 19:48 • Новости дня

    Трамп пригрозил разрушить автопром Канады

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При отказе канадских властей отменять импортные сборы против США канадская автомобильная промышленность будет разрушена, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Если Канада не отменит и другие вопиющие, действующие в течение длительного времени пошлины, то 2 апреля я существенно повышу тарифы на автомобили, ввозимые в США, что, по сути, навсегда остановит автомобильное производство в Канаде», – заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти автомобили можно производить на американской территории.

    Ранее Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, решение вступит в силу 12 марта. Напомним, администрация США уже ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.

    10 марта 2025, 09:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

    Трамп заявил, что он в значительной мере снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, передает Bloomberg. «Ну мы практически это сделали», – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о возобновлении обмена разведданными.

    Трамп подчеркнул, что США готовы предпринять любые шаги, чтобы Украина серьезно отнеслась к мирным переговорам.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск 4 марта.

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    10 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете

    Уиткофф: Зеленский извинился перед Трампом за свое поведение в Овальном кабинете

    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете, сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

    «Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете», – заявил Уиткофф в эфире Fox News, пишет The Hill.

    По его словам, это был важный шаг, и между командами американской и украинской сторон, а также европейскими партнерами, связанными с данной ситуацией, состоялась активная дискуссия. Уиткофф отметил, что считает письмо Зеленского шагом вперед в отношениях между сторонами.

    Ранее Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но не извинился перед ним.

    Британская The Daily Telegraph писала, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 05:06 • Новости дня
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    @ Lenin Nolly/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп усомнился в достоверности заявления журналиста The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении Владимира Путина к главе США.

    Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с утверждением журналиста газеты The Washington Post, что удары России на Украине демонстрируют неуважение Владимира Путина к американскому лидеру, передает ТАСС.

    «Он проявляет неуважение ко мне?» – удивился Трамп и уточнил, в каком издании работает репортер. Получив ответ, что журналист представляет The Washington Post, Трамп отметил, что это издание утратило доверие.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и США могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Коментарии (6)
    9 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США

    Трамп усомнился в выживаемости Украины даже при поддержке США

    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина может не выжить даже с помощью, предоставляемой США, и указал на слабые места в отношениях с Россией.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь. Ведущий спросил Трампа, беспокоит ли его возможность того, что Украина не сможет выжить без поддержки США, передает ТАСС.

    «Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», – ответил глава США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

    Коментарии (10)
    10 марта 2025, 15:30 • Новости дня
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    Bild: Трамп не возобновит военную помощь Киеву до ухода Зеленского
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не намерен восстанавливать военную помощь Украине, пока Владимир Зеленский занимает пост президента, сообщило издание Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, американский лидер видит в Зеленском препятствие и не рассматривает его как партнера, передает «Вечерняя Москва».

    Напомним, США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, начиная с 2.00 мск 4 марта. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам.

    Коментарии (6)
    10 марта 2025, 12:10 • Новости дня
    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа

    Американист Дудаков объяснил победу Карни над Фриланд на выборах лидера Либеральной партии Канады

    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марк Карни – хрестоматийный финансист и технократ. Он попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады.

    «Победа Марка Карни на выборах лидера Либеральной партии Канады была в некотором смысле ожидаемой: он лидировал по опросам», – указал американист Малек Дудаков. Собеседник добавил, что в отличие от Христи Фриланд, которая тоже боролась за пост нового главы правящей фракции, Карни не является ярым популистом.

    Политолог в этой связи напомнил «радикальные призывы» Фриланд разместить ядерное оружие Британии на территории Канады. «При этом она забыла упомянуть, что ракеты, имеющиеся у Лондона, принадлежат американцам. Было бы довольно странно пользоваться условно британским оружием для того, чтобы защищаться от Соединенных Штатов», – иронично заметил спикер.

    На этом фоне Карни смотрится большим профессионалом, отметил Дудаков. «Он – хрестоматийный либеральный финансист и технократ. Его выбрали именно как антипода Дональда Трампа», – детализировал аналитик. По словам собеседника, отношения нового лидера либералов Канады и президента США довольно непростые.

    Так, Карни критиковал республиканца еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с Трампом. «В частности, он уже обещал продолжать торговую войну в ответ на те пошлины, которые вводит американская сторона», – напомнил американист.

    «Политик надеется воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на скорых парламентских выборах», – добавил Дудаков. Политолог объясняет: выборы в стране намечены на 20 октября, однако, как ожидается, Карни может объявить о досрочном роспуске парламента.

    «За время правления Джастина Трюдо рейтинги канадских либералов упали очень низко. Шансов на успех осенью у них не было. Это заставило действующего главу правительства уйти в отставку. Тем более что в стране сложилась сложная ситуация – это и миграционный кризис, и проблемы в социальной сфере. У правящей фракции нет решений этих вопросов», – уточнил собеседник.

    Эксперт указал, что если бы выборы прошли завтра, то, скорее всего, победу на них одержали бы канадские консерваторы во главе с Пьером Пуальевром. «Либералы пока в аутсайдерах, несмотря на то, что их рейтинги несколько подросли после решения Трюдо уйти в отставку. Им непросто конкурировать с Консервативной партией. Однако ситуация за несколько месяцев может измениться. Я думаю, Карни будет работать в этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Марк Карни выиграл выборы на пост нового лидера Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны. Он одержал победу с результатом в 85,9% голосов. Бывший министр финансов и нынешний член парламента Христя Фриланд заняла второе место, набрав всего 8% голосов.

    Карни вступит в должность премьер-министра только после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Как ожидается, это может произойти в ближайшие дни. После этого Саймон предложит Карни сформировать правительство и принести присягу.

    В своем первом заявлении после победы Карни заверил, что Оттава никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа. «Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Новый лидер либералов также отметил, что сохранит контртарифы в отношении Соединенных Штатов «до тех пор, пока американцы не проявят уважение и не возьмут на себя заслуживающие доверия обязательства по свободной и справедливой торговле». Но он предупредил, что противостояние Трампу потребует экстраординарных усилий.

    «Мое правительство приведет в действие наш план по построению более сильной экономики, установлению новых торговых отношений с надежными партнерами и обеспечению безопасности наших границ», – заявил политик.

    Карни никогда не занимал выборных должностей и в настоящее время не является членом парламента. Он выпускник Гарвардского и Оксфордского университетов, имеет докторскую степень по экономике. 13 лет проработал в отделениях Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио. С 2008 по 2013 год возглавлял Банк Канады. В 2013 году был назначен управляющим Банка Англии, ушел с поста в 2020 году.

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    9 марта 2025, 01:34 • Новости дня
    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35

    Германия боится отключения F-35 из-за решений Трампа по Украине

    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35
    @ hoo-me.com/MediaPunch via www.im/: www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В Германии возникли опасения по поводу приобретения истребителей F-35 у США из-за возможности их дистанционного отключения, сообщает Bild.

    По информации издания, в Германии начали высказывать опасения относительно закупки американских истребителей пятого поколения F-35 для Бундесвера, передает ТАСС. Причиной беспокойства стали решения президента США Дональда Трампа по Украине, включая прекращение передачи Киеву данных для нацеливания систем HIMARS.

    Особое внимание уделено возможности установки на F-35A системы дистанционного отключения, известной как Kill Switch. Германские власти опасаются, что США смогут деактивировать истребители, если посчитают это необходимым. В рамках сделки планируется закупка 35 истребителей на сумму 8,3 млрд евро, поставки которых начнутся в 2026 году. Дополнительно несколько миллиардов евро выделено на модернизацию инфраструктуры.

    Как отметил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер: «Если нам следует опасаться того, что США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Economist, американские власти отключили Украине системы целеуказания для HIMARS. До этого США приостановили обмен разведданными с Украиной. Также сообщалось, что Белый дом запретил британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

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    10 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру

    Трамп отметил недостаточное желание Киева к мирному урегулированию конфликта

    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп высказал мнение о том, что власти Украины пока не демонстрируют должной готовности к мирному решению конфликта, выразив надежду, что ситуация изменится в ближайшие дни.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев пока не проявляет достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, возвращавшегося из Флориды в Вашингтон, передает ТАСС.

    Трампа спросили, собираются ли США возобновить помощь Украине, если Киев подпишет соглашение с Вашингтоном по ресурсам. Президент ответил: «Я думаю, они подпишут соглашение по ресурсам. Но я хочу, чтобы они хотели мира».

    На вопрос о том, как именно Киев должен продемонстрировать стремление к миру, Трамп ответил, что пока украинские власти этого не сделали в необходимой мере. Он выразил уверенность, что это станет очевидным в течение ближайших двух или трех дней.

    Кроме того, американский лидер отметил, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных. На вопрос, готова ли страна отменить паузу в передаче этой информации Киеву, он ответил: «Мы почти сделали это».

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

    Коментарии (5)
    10 марта 2025, 04:36 • Новости дня
    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии

    Трамп заявил о готовности США инвестировать миллиарды в создание рабочих мест в Гренландии

    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии
    @ Sergey Metelitsa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам.

    Президент США Дональд Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social о готовности США инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и экономическое благополучие Гренландии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее и готовы продолжать обеспечивать его безопасность с времен Второй мировой войны. Трамп предложил Гренландии стать частью Соединенных Штатов, отметив: «Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях относительно Гренландии. Он выступал за присоединение острова к США и даже угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от Гренландии. В прошлом, в ходе своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить Гренландию, однако эта идея была отвергнута как датскими, так и гренландскими властями.

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    9 марта 2025, 06:50 • Новости дня
    Сотрудникам Минздрава США предложили уволиться за 25 тыс. долларов

    Минздрав США предложил сотрудникам добровольно уволиться с выплатой 25 тыс. долларов до 14 марта

    Tекст: Максим Попов

    Министерство здравоохранения США предложило своим сотрудникам добровольно уволиться в обмен на выплату 25 тыс. долларов, срок действия предложения истекает 14 марта, сообщил CBS.

    По информации телеканала, министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) предложило своим сотрудникам возможность добровольного увольнения с выплатой в размере 25 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Эта инициатива связана с планами президента Дональда Трампа по сокращению числа госслужащих. Сотрудников уведомили об этом предложении в пятницу, и они имеют возможность принять его до 14 марта, когда срок действия программы истечет.

    По данным CBS, в министерстве работает более 80 тыс. человек, и аналогичное предложение ранее поступало сотрудникам службы социального обеспечения США. В обмен на добровольное увольнение предлагается единовременная выплата, что является частью более широких усилий по оптимизации государственных расходов и структур.

    Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что эта мера может способствовать улучшению финансового положения ведомства в условиях экономических изменений и реформ, инициируемых на уровне правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие Трампа.

    Напомним, в конце января американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев в случае увольнения до 6 февраля. По словам неназванного чиновника в администрации Белого дома, эта мера должна была побудить чиновников вернуться к работе в офисах, так как после пандемии COVID-19 более 90% служащих работают удаленно.

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    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

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    10 марта 2025, 20:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о неопределенности даты встречи Путина и Трампа

    Дата встречи Путина и Трампа остается неопределенной, заявил Марко Рубио

    Tекст: Денис Тельманов

    Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена, передает ТАСС. По словам Рубио, конкретные сроки пока не назначены. Он сделал это заявление в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

    Марко Рубио отметил: «Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена». Это заявление прозвучало на фоне ожиданий, что встреча может состояться в ближайшие месяцы. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности проведения встречи в одной из нейтральных стран.

    Политологи считают, что одна из причин задержки с определением даты встречи может быть связана с напряженной международной обстановкой и необходимостью подготовить повестку для обсуждения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном, о чем президент Трамп обратился к Путину в ходе переговоров 12 февраля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

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    10 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Госдеп заявил о депортации сторонников ХАМАС

    Госдепартамент США заявил о депортации сторонников ХАМАС с аннулированием виз

    Tекст: Максим Попов

    США намерены аннулировать визы и грин-карты сторонников ХАМАС для последующей депортации, как это случилось с палестинцем Махмудом Халилом, арестованным за участие в антиизраильских протестах в Нью-Йорке.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что власти США аннулируют визы и грин-карты сторонников движения ХАМАС, проживающих в стране, с целью их депортации, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано в связи с недавним арестом палестинца Махмуда Халила, который участвовал в антиизраильских акциях протеста в Колумбийском университете в Нью-Йорке. У Халила были студенческая виза и грин-карта, которые теперь будут аннулированы.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.

    Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.

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    10 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков сообщил о единственном разговоре Путина и Трампа в новом сроке президента США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при текущем сроке нового американского президента провели всего один телефонный разговор, передает РИА «Новости». Песков добавил, что разговор произошел в феврале и был оценен как конструктивный и способствующий диалогу между двумя странами.

    По словам Пескова, несмотря на то, что телефонные контакты между российским и американским лидерами не часты, данный разговор был достаточно конструктивным. Он послужил основой для начального этапа восстановления двусторонних отношений между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог назвал вероятным местом встречи Путина и Трампа Стамбул, а Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении к Путину. Он также заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией.

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    11 марта 2025, 18:22 • Новости дня
    Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады

    Трамп распорядился повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50% с 12 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, решение вступит в силу 12 марта и является ответом на действия канадских властей.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что с 12 марта США повысят пошлины на импорт стали и алюминия из Канады до 50%, передает ТАСС. Это решение последовало как ответ на введение пошлин канадской стороной на электроэнергию, поставляемую в США.

    Трамп заявил: «Я поручил министру торговли повысить пошлины на все поставки стали и алюминия в США из Канады на 25%, до 50%». Он также предупредил, что если Канада не отменит другие пошлины на американские товары, то со 2 апреля ввозные пошлины на канадские автомобили будут увеличены, что может разрушительно сказаться на канадской автомобильной промышленности.

    Ранее, 1 февраля, Трамп подписал указ о повышении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. С 4 марта были введены пошлины в размере 25% на большинство товаров из Канады и Мексики. Введение этих мер для товаров из Канады и Мексики было временно отсрочено из-за переговоров, но с 2 апреля ожидается их полное вступление в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский сенатор Патрик Бразо предложил провести боксерский поединок сыну президента США Дональду Трампу-младшему на фоне введения пошлин на канадские товары.

    Жители Канады создали петицию с требованием изменить название улицы имени хоккеиста Уэйна Гретцки в Эдмонтоне из-за его поддержки президента США Дональда Трампа, собравшую уже 11 тыс. подписей.

    Американский миллиардер Уоррен Баффетт назвал введение США пошлин «актом войны» и отметил их влияние на инфляцию, подчеркивая, что они выступают скрытым налогом.

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